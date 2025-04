Christophe Lecarpentier wird Key Account Manager bei Hyundai Construction Equipment Europe. Foto: Hyundai Construction Equipment Europe

Lecarpentier verfügt nach Unternehmensangaben über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Baubranche in den Bereichen Vertrieb, Produkt und Marketing. In den letzten zwei Jahren habe er die wichtige Intermat-Baumaschinenmesse in Paris geleitet. "Ich komme zu Hyundai Construction Equipment Europe, weil ich von den jüngsten Produkteinführungen, dem hohen Innovationsgrad und der aktuellen Strategie für den europäischen Markt überzeugt bin", sagte Lecarpentier.