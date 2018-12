Düsseldorf (ABZ). – Schnell, einfach und unkompliziert – der Onlinehandel in Deutschland boomt wie nie. Dieser Trend ist auch in der Baubranche angekommen: Immer mehr Gebrauchtmaschinenhändler finden ihre Baugeräte mittlerweile online über Internetplattformen. Denn dieser Weg ist für Viele nicht nur bequemer als der klassische Gebrauchtmaschinenkauf, sondern auch effizienter. Der Finanzierungsspezialist DLL hat das erkannt und daher jetzt eine Internetplattform für Gebrauchtmaschinen mit ins Portfolio aufgenommen. Neben Baumaschinen bietet DLL über die Plattform auch Maschinen für die Agrarbranche an.

Auf der neuen DLL Online-Plattform finden Interessenten Angebote sowohl von Leasingrückläufern als auch von Maschinen aus Insolvenzmassen. Nutzer erhalten ganz einfach einen Überblick über verfügbare Gerätschaften aus Mittelwesteuropa, Australien und Neuseeland sowie Dubai. Die Seite wird stetig für weitere Länder ausgebaut. Generell ist die Plattform mehrsprachig aufgebaut und ausschließlich für professionelle Händler bestimmt.

Die Lebensdauer von Baumaschinen übersteigt gewöhnliche Leasingperioden von zwei bis sechs Jahren um ein Vielfaches. Für kostenbewusste Unternehmen im In- und Ausland sind Geräte aus der Wiedervermarktung daher sehr attraktiv. Auch mit Blick auf ökologische Aspekte bietet das Modell laut Anbieter Vorteile: Durch das Remarketing erhalten gebrauchte Maschinen ein „zweites Leben“. Auf diese Weise fördere DLL die nachhaltige Nutzung von Investitionsgütern in Deutschland und der ganzen Welt.

Einfach und übersichtlich gestalte sich die DLL Remarketing-Plattform dank des integrierten Showrooms, so das Unternhemen. Hierüber erhalten Händler einen umfassenden Überblick zu allen verfügbaren Maschinen. Jedes Angebot wird im Showroom durch hochwertige Bilder vorgestellt und von Informationen, etwa zur Historie sowie zur Ausstattung, begleitet. Komfortabel: Bei Interesse an einem Objekt können Anwender sich gleich per Nachrichtenfunktion an DLL wenden.

Auch Nutzer von Portalen wie „Mascus“ und „Traktor Pool“ profitieren laut DLL vom neuen Angebot. Alle Baumaschinen aus dem DLL Remarketing stehen durch Datenaustausch im Hintergrund dort ebenfalls zur Verfügung.

„Die Neuvermarktung von Baumaschinen via Online-Portalen ist ein Vertriebsweg, der kontinuierlich an Bedeutung gewinnt. Mit unserer innovativen Remarketing-Plattform können wir künftig völlig neue Käuferschichten erschließen“, sagt Marco Portugall, Remarketing Generalist bei DLL. „In dem Zusammenhang möchten wir das Angebot stetig weiterentwickeln und im Sinne unserer Kunden flexibilisieren. Eine denkbare Richtung ist dabei beispielsweise der Ausbau des Internetauftritts zur einer Auktionsplattform.“