15 Millionen Euro investiert der Messgerätehersteller laut eigener Aussage in den Erwerb des Grundstücks, den Bau sowie die technische Ausrüstung. In einer ersten Ausbaustufe entsteht auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 22.000 m² bis Anfang 2024 ein knapp 8000 m² großes Logistik- und Servicezentrum. "Durch das extrem starke Wachstum der vergangenen Jahre stoßen wir am Standort Annweiler an unsere Grenzen", erläutert Geschäftsführer Dr. Ulrich Dähne.

"Der zweite Standort bietet uns genug Platz und optimale Bedingungen für weiteres Wachstum. Wir investieren bewusst in den Standort Deutschland und die Sicherung der Zukunft von Stabila und der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Im ersten Schritt verlagert Stabila das Fertigwarenlager und die Versandabteilung von Annweiler nach Hauenstein. In einer zweiten Ausbaustufe können Teile der Produktion aus Annweiler und aus dem Ausland angesiedelt und die Produktionskapazität erweitert werden. Das neue Gebäude wird 75 m breit und knapp 100 m lang und nach neuesten Energieeffizienzstandards gebaut. Die für den Betrieb benötigte Energie werde vollständig über eine Photovoltaikanlage gewonnen.

Am Standort Wilgartswiesen/Hauenstein entstehen 35 Arbeitsplätze, davon sind 20 neu, 15 ziehen von Annweiler um. Ein täglicher Shuttle-Transfer wird die Ware von der Produktion in Annweiler ins neue Logistikzentrum bringen. Die Arbeitsabläufe werden in allen Bereichen – vom Wareneingang über Nachschub- und Kommissionierlager bis zum Verpackungs- und Bereitstellungsbereich – nach modernsten logistischen Standards ausgelegt und automatisiert sein. Zusätzlich werden in dem Logistikzentrum alle von Stabila weltweit vertriebenen Sets von Wasserwaagen und Baulasern zusammengestellt und gepackt. Der Neubau des Logistikzentrums ist bereits die zweite Großinvestition von Stabila in Deutschland innerhalb weniger Jahre. Erst 2020 wurde eine neue Produktionshalle zur Fertigung von Wasserwaagen am Standort Annweiler in Betrieb genommen, um auf die gestiegene Nachfrage nach den Wasserwaagen "Made in Germany" zu reagieren. Die Investitionssumme betrug damals 5 Millionen Euro.