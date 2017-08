23.08.2017 - 16:49 Für privates Weinlager Wandverkleidungen aus Lichtbeton verwendet

Luxemburg (ABZ). – Ein echtes Highlight in der Raumgestaltung ist Lichtbeton, der wie Naturstein in Form von Platten verarbeitet wird und für Wandverkleidungen, Fassaden, Böden oder Möbel eingesetzt werden kann. Eingebettete lichtleitende Fasern transportieren das Licht der rückseitigen Beleuchtung verlustfrei an die Oberfläche. Dadurch entsteht eine transluzente Optik und der...