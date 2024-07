Laut Hersteller werden die Arbeitskräfte deutlich weniger belastet. Foto: Munk

Die Produktinnovation aus Günzburg besteht aus einem Kompositwerkstoff und sei somit deutlich leichter als herkömmliche Rollgerüst-Plattformen. Durch ihr geringes Gewicht reduziert sie die Belastung der Arbeitskräfte beim Auf-, Um- und Abbau merklich und vermindert so auch das Risiko für Arbeitsunfälle, so das Unternehmen. Zwei Griffschienen sorgen für zusätzliche Stabilität und erleichtern ebenfalls das Handling.



Das Ergebnis: eine besonders ergonomische Plattform, die höchsten Sicherheitsstandards entspricht, versichert der Hersteller. "Als Technologie- und Innovationsführer wollen wir den Anwendern mit unseren Produktneuheiten stets einen Mehrwert bieten – mit der Ergo-Plattform ist uns das einmal mehr gelungen. Denn sie setzt völlig neue Maßstäbe, was ergonomisches Arbeiten mit Rollgerüsten anbelangt", sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group. Der Kompositwerkstoff der Ergo-Plattform mache sie gegenüber der herkömmlichen Variante mit Holzsiebdruckplatte je nach Länge um bis zu 7 kg und damit rund 40 % leichter. Durch ihre innovative Materialbeschaffenheit sei die Plattform zudem besonders robust und langlebig.

Die neue Ergo-Plattform der Munk Günzburger Steigtechnik ist laut Unternehmen für sämtliche Rollgerüst-Aufbauten mit Gerüstlängen von bis zu 3 m geeignet und entweder mit oder ohne Durchstiegs-Klappe erhältlich.

"So kann sich wirklich jeder sein Gerüst mit Ergonomievorteil konfigurieren und natürlich auch Schritt für Schritt seinen Bestand entsprechend nachrüsten. Die Anwender schonen in der Praxis ihren Rücken und werden sich zudem sicher über jedes Kilo freuen, das sie nicht tragen müssen. Und ihre Unternehmen verringern die Anzahl unnötiger Ausfälle, was gerade in Zeiten des Fachkräftemangels besonders schwer ins Gewicht fällt – so profitieren alle Parteien von diesem Plus an Ergonomie", sagt Ferdinand Munk.