Laser-Messungen werden live demonstriert

Kassel (ABZ). – Seit über 250 Jahren stellt die Fa. F. W. Breithaupt & Sohn aus Kassel Vermessungsinstrumente für die verschiedensten Anwendungen her. Zur Optimierung und Sicherheit von Gewinnungssprengungen in Steinbruch-Betrieben hat sich seit vielen Jahren die Laser-Technik durchgesetzt. Dazu gehören Instrumente zur Bohrlochkontrolle, sowie 2D- und 3D-Bruchwand-Laser-Vermessungssysteme. Vorgestellt werden sie auf der Steinexpo auf der Demo-Fläche C, Stand C85. Im Sinne dieser Veranstaltung werden Life-Messungen demonstriert.

Der Optische Handgefällmesser NECLI wird in Verbindung mit einer ins Bohrloch abgelassenen Lampe zur einfachen und präzisen Bestimmung der Bohrloch-Neigung eingesetzt. Neu vorgestellt wird zudem der Bruchwand-Laser Promes Basic, ein kleiner Hand-Laser, mit dem einfach und schnell Basis-Daten zur Bruchwand, wie z. B. Bruchwand-Höhe, Bruchwand-Neigung, aber auch Ausbrüche und Überstände bestimmt werden können. Die Messergebnisse werden direkt im Fernrohrgesichtsfeld angezeigt.

Für kleinere und mittlere Betriebe bietet das Unternehmen das einfach zu handhabende 2D-Bruchwand-Laser-Messsystem Promes 2D an. Zuverlässige Ergebnisse und eine vollständige Dokumentation gepaart mit klar strukturiertem Messprozess ohne immer wiederkehrende Einarbeitung sind neben dem sehr günstigen Preis die Vorteile. Die Software, die auf einem Feldrechner läuft und die Profile in Echtzeit auf dem Monitor aufzeichnet, ist ergänzt worden. Jetzt können die Profile mit den sprengtechnisch relevanten Daten wie z. B. Vorgabe-Werte zum Bohrloch, sowohl auf einem mobilen als auch auf einem PC-Drucker ausgedruckt werden. Das System ist ferner in zwei Genauigkeitsstufen erhältlich.