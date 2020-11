Heinsberg (ABZ). – Mit dem Super Spacer T-Spacer SG stellt Edgetech/Quanex die Weiterentwicklung des Abstandhaltersystems Super Spacer T-Spacer Premium Plus vor. Das Produkt wurde speziell für Structural Glazing und XXL-Gläser entwickelt, um die Eigenschaften des Randverbunds hinsichtlich Langlebigkeit zu optimieren.

Dabei hat man die typische T-Form des Warme-Kante-Abstandhalters speziell an die Bedürfnisse automatischer Isolierglaslinien für Großformate angepasst.



Aufgrund ihrer guten Performance bei Wärmedämmung und Lebenszykluskosten sind die eleganten, lichtdurchlässigen Fassadenkonstruktionen im Stil des Structural Glazing auch beim Thema nachhaltiges Bauen aktuell. Jede noch so kleine Veränderung, die zu einer Verbesserung der Qualität und Langlebigkeit einer Glasfassade beiträgt, ist daher im Glasbau willkommen.

Da die UV-beständigen Sekundärdichtstoffe aus Silikon gasdurchlässig sind, kommt der Primärdichtung beim Structural Glazing eine besondere Bedeutung zu. Der an den Seiten des Abstandhalters aufextrudierte und mit den Glasinnenseiten verklebte Primärdichtstoff – meist Polyisobutylen – trägt die Hauptlast, den Randverbund im Gesamten gasdicht zu halten und eine Dampfdiffusion in den Scheibenzwischenraum zu verhindern. "Wir wollten dem Rechnung tragen und haben unser neues Spezialprodukt für Structural Glazing und XXL-Gläser in Zusammenarbeit mit einem führenden Hersteller von Isoliergläsern für den Objektbau entwickelt", so Joachim Stoß, Geschäftsführer der Edgetech Europe GmbH und Vice President International Sales bei Quanex.

Die äußeren Abmessungen bleiben gegenüber dem Super Spacer T-Spacer Premium Plus unverändert, der Hersteller vergrößerte jedoch die seitlichen Flächen für den Auftrag des Polyisobutylens. Der neue Spaceraufbau unterstützt darüber hinaus die millimetergenaue Applikation des Abstandhalters vor dem Auftrag der Sekundärdichtung in der automatischen Isolierglaslinie. "Parallelität und geringe Toleranzen der Spacer bei großen Mehrscheiben-Isolierglaseinheiten werden dadurch noch präziser und die Robustheit des Systems wird weiter erhöht. Dies ist speziell bei hohen Scheibenabmaßen und Scheibengewichten, plus der erwarteten langen Lebensdauer von Fassadenelementen besonders wichtig.", ergänzt Christoph Rubel, European Technical Manager bei Edgetech Europe GmbH.

Super Spacer T-Spacer SG ist wie alle Produkte aus dem Hause Edgetech ein metallfreier, silikonbasierter Warme-Kante-Abstandhalter aus Strukturschaum mit integriertem Trockenmittel. Er besitzt aufgrund der niedrigen thermischen Leitfähigkeit von 0,19 W/mK ebenfalls gute wärmedämmende Eigenschaften.

Die Zusammensetzung des Abstandhalters bietet ein verbessertes Formgedächtnis, was für die langfristige Integrität des Randverbunds wichtig ist. Der elastische Strukturschaum folgt den klimabedingten Bewegungen des Glases und entlastet die Butyldichtung zu einem großen Teil. Insbesondere in Klimazonen mit sehr niedrigen, sehr hohen oder stark schwankenden Temperaturen ein unschätzbarer Vorteil.