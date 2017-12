Wiehl (ABZ). – Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen der Transport- und Logistikbranche – deshalb rückt der Elektroantrieb aufgrund seiner Systemvorteile immer mehr in den Mittelpunkt: Lärm- und abgasfrei, robust und wartungsarm sei er im Stop-and-Go-Verkehr in Innenstädten und Ballungsräumen besonders wirtschaftlich, so BPW. Während die meisten Antriebskonzepte auf leichte Transporter bis 3,5 t Nutzlast abzielen, hat BPW mit „eTransport“ eine elektrisch angetriebene Achse entwickelt, die auf das bedeutende Marktsegment zwischen 5,5 und 26 t Nutzlast zielt. Grund genug für die Jury des renommierten „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit“, BPW zum Sieger in der Kategorie „Nutzfahrzeugkomponenten“ zu küren.

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, die uns als europäisches Unternehmen mit weltweiter Präsenz würdigt“, erklärt Markus Schell, persönlich haftender Gesellschafter der BPW, der den Preis für die BPW-Gruppe in München entgegennahm, „gerade die europäische Transportbranche hat die Chance, eine Vorreiterrolle in der Elektromobilität einzunehmen. Während Pkw im Schnitt gerade einmal 30 Minuten am Tag bewegt werden, sind Transporter den ganzen Tag in der City auf Achse – und das mit einem mehr oder weniger identischen Fahrprofil. Auf diese Weise lassen sich im City-Transport die Vorteile des Elektroantriebs für Mensch und Umwelt, aber auch die besondere Wirtschaftlichkeit schneller und nachhaltiger verwirklichen. Angesichts des boomenden Online-Handels wird die höhere Gewichtsklasse besonders wichtig, denn in der Stadt wird schließlich mehr bewegt als nur kleine Päckchen: mit eTransport stemmt ein Transporter auch Stückgut wie Waschmaschinen und Getränkekisten; auch viele Handwerker brauchen Fahrzeuge, die hohe Lasten packen und aushalten. Mit diesem Konzept ist BPW der Vorreiter.“

BPW wird bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die Auszeichnung 2016 erhielt das Unternehmen für seine luftgefedertes Fahrwerksstudie Eco Vision, bei der der komplette Achskörper einschließlich der Längslenker aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht. Die elektrische Antriebsachse eTransport wurde in diesem Jahr bereits mit dem Energy Award, dem KEP Innovationspreis, mit dem zweiten Platz beim internationalen GreenTec Award und als "Green Truck Innovation 2017" ausgezeichnet.

Nachhaltigkeit spielt auch in der Unternehmensführung von BPW eine bedeutende Rolle: Das Familienunternehmen erzeugt bereits seit geraumer Zeit einen Teil seines Strombedarfs in seinem Hauptwerk in Wiehl durch Solarpaneele und ein Wasserkraftwerk. Seit Sommer stammt auch der restliche Strom aus regenerativen Quellen. Zugleich legte BPW erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht nach den Standards der UN-Organisation „Global Compact“ vor. Er kann online bei BPW abgerufen werden.

Achim Kotz, ebenfalls Geschäftsführender Gesellschafter der BPW-Gruppe, hebt die Kontinuität des Familienunternehmens hervor, das 1898 erstmals Patentachsen für Kutschen und Fuhrwerke fertigte. Sie ersparten den Fahrzeugbetreibern das tägliche Schmieren mit Wagenfett – eine enorme Ersparnis von Zeit, Mühe und Ressourcen.

Heute beschäftigt BPW weltweit mehr als 6900 Mitarbeiter: „An unserem Ziel, Fahrzeugherstellern und -betreibern ein Höchstmaß an Innovation, Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Transport zu ermöglichen, hat sich in nahezu 120 Jahren nichts geändert. Was man heute ‚Nachhaltigkeit’ und ‚unternehmerische Verantwortung’ nennt, wird bei BPW seit Generationen gelebt. Unsere Werte spiegeln sich in unseren Strategien, Produkten und Dienstleistungen und leiten uns auch in einer Zeit des Wandels.“

Die BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft ist die Muttergesellschaft der BPW Gruppe. Mit mehr als 1600 Mitarbeitern, darunter rd. 120 Auszubildende, entwickelt und produziert das Familienunternehmen seit 1898 an seinem Stammsitz in Wiehl komplette Fahrwerksysteme für Lkw-Anhänger und -Auflieger. Zu den Technologien der BPW gehören unter anderem Achssysteme, Bremsentechnologie, Federung und Lagerung. Die Trailerachsen und -Fahrwerksysteme made by BPW sind weltweit millionenfach im Einsatz. Ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum bietet Fahrzeugherstellern und -betreibern darüber hinaus die Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit in ihren Produktions- bzw. Transportprozessen zu erhöhen.www.bpw.de