Ismaning (ABZ). – Der Fuhrpark der Logistikgruppe Am Zehnhoff-Söns aus Bonn wird modernisiert. An das Familien-Unternehmen wurden 54 Volvo FH mit I-Save übergeben, teilte der Hersteller mit. Ausschlaggebend bei der Anschaffung waren demnach der Verbrauch von Diesel, AdBlue und ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort für die Fahrerinnen und Fahrer.

Übergabe der Lkw an die neuen Eigentümer (v. l.): Ludger Söns, Alexander Am Zehnhoff-Söns, Alfons Am Zehnhoff-Söns, Wilhelm Söns, Sven Hönnige, Gregor Söns und Andreas Am Zehnhoff-Söns. Foto: Volvo Trucks

Das Hauptkriterium, sich für die Lkw von Volvo zu entscheiden, war vor allem die deutliche Kraftstoffersparnis gegenüber dem Wettbewerb, sagt Volvo. Für Prokurist Andreas Am Zehnhoff-Söns ist der hochmoderne Fuhrpark ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Firmengeschichte. "Die umweltfreundlichen Zugmaschinen vom Typ Volvo FH 500 sind mit emissionsarmen Antrieben ausgerüstet. Besonders die Ausstattungsvariante I-Save führt zu einer deutlichen Senkung des Kraftstoffverbrauchs und passt somit hervorragend in unser Nachhaltigkeitskonzept – AZS Green Logistics. Kraftstoffsparend, CO2-sparend, aber dennoch durchzugsstark", fasst Sven Hönnige, Regional Sales Director bei Volvo Group Trucks Deutschland, die Vorteile der Lkw zusammen.

50 Fahrzeuge wurden sofort bestellt, vier weitere später zusätzlich geordert. Diese werden am Unternehmensstandort in Trier eingesetzt. Punkten können die neuen Fahrzeuge nicht nur mit ihrem geringen Kraftstoffverbrauch, sondern auch mit der AdBlue-Technologie. Der AdBlue-Verbrauch liegt bei gerade 4 Prozent, statt wie bei vielen anderen Lastkraftwagen bei 8 bis 10 Prozent. Alle ausgelieferten Fahrzeuge besitzen einen Motor mit Turbocompound-Lader, haben 2856 Newtonmeter Drehmoment und rund 510 PS.

Die Logistikgruppe und Volvo Group Trucks Deutschland verbindet seit Jahren eine enge Geschäftsbeziehung. "Der Kunde kennt uns und weiß, was wir in der Lage sind zu leisten", sagt Sven Hönnige. "Gleich 54 Fahrzeuge auf einen Schlag zu verkaufen ist für uns natürlich etwas Besonderes", betont er. "Das Globetrotter-XL-Sicherheitsfahrerhaus des Volvo FH bietet zudem viel Platz. Die Innenausstattung ist sehr komfortabel und mit den Stoffsitzen in blau und dunkelblau gemütlich gestaltet", beschreibt Wolfram Rundau, Verkaufsberater Neufahrzeuge bei Volvo Group Trucks, das Interieur.

Das Fahrerhaus ist mit einer Standheizung und einer Standklimaanlage ausgestattet, sodass eine optimale Temperaturregulierung gewährleistet ist. Mit dimmbarer Innenbeleuchtung und roter Nachtbeleuchtung wird es richtig gemütlich. Außerdem steht den Fahrerinnen und Fahrern eine Kühlbox mit Gefrierfach unter der Liege zur Verfügung.

Als global agierende Logistikgruppe ist die Am Zehnhoff-Söns Group spezialisiert auf die Bereiche Containerverkehre per Lkw, Binnenschiff und Bahn. Diese werden von den eigenen Terminals in den Häfen Bonn und Trier aus koordiniert. Der Schiffsumschlag findet rund um die Uhr statt.

Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Bonn, ist seit mehr als 100 Jahren in dritter Generation familiengeführt und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeitende.