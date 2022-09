Der U3-Anschluss eignet sich Funke zufolge für ein formschlüssiges Einbinden unterhalb des Kämpfers. Foto: Funke Kunststoffe

Highlight ist der neue Funke-Straßenablauf – aber auch im Bereich Anschlusstechnik gibt es Neuerungen. So ergänzen ein Gussrohr-Anschluss des Typs CONNEX, ein BSM-Adapter in den Nennweiten DN 150 und DN 200 sowie ein U3-Anschluss die Produktpalette, die in ihrer Breite und Qualität laut Funke ihresgleichen sucht. "Gleichzeitig unterstreichen diese Neuerungen die Vorreiterrolle, die das Unternehmen in vielerlei Hinsicht eingenommen hat – bei der Entwicklung und Markteinführung von neuen, richtungsweisenden Erzeugnissen für die Bereiche Kanalrohrsysteme, Grundstücksentwässerung, Hausanschlüsse, Rohrverbindungen, Schachtsysteme, Regenwasserbewirtschaftung oder Baumversorgung", sagt Funke-Vertriebsleiter Timo Langer.

Für Starkregenereignisse gewappnet sein

Unter dem Aspekt des Klimawandels und den damit verbundenen Starkregenereignissen ist ein Straßenablauf ein wichtiger Baustein der Straßenentwässerung. Aber Verschleiß und Materialermüdung bei den üblicherweise aus Beton hergestellten Systemen führen häufig bereits nach wenigen Jahren zu kostspieligen Sanierungs- oder gar Erneuerungsmaßnahmen. Daher hat Funke einen Straßenablauf entwickelt, dessen Konstruktion die auftretenden Lasten aufnehmen und über eine Grundplatte in das Erdreich ableiten kann. Hinzu kommt: Der Aufsatz des neuen Funke-Straßenablaufs ist in Längs- und Querneigung verstellbar. Auf eine schadensanfällige Mörtelfuge kann der Anwender verzichten.

Der Gussrohr-Anschluss CONNEX eignet sich laut Hersteller für das Einbinden von Hausanschlussleitungen in Hauptrohre aus Gusseisen, die in der Regel aus Gründen des Korrosionsschutzes mit einer Zementmörtelauskleidung versehen sind. Beim Anbohren von ausgekleideten Rohren aus Gusseisen neigt die eher spröde Zementmörtelauskleidung zu Abplatzungen an den Bohrrändern. Mit CONNEX lässt sich – aufgrund der Anschlusstechnik des CONNEX-Anschlusses und einer neu entwickelten unteren Dichtung sowie mit dem Einsatz der 2K-Dichtmasse, trotz möglicher kleinerer Mörtelabplatzungen beim Anbohren des Hauptrohres – ein dichter Hausanschluss herstellen. Der U3-Anschluss DN/OD 160 wurde für den Anschluss von Zuleitungen unterhalb des Kämpfers bei Eiprofilrohren aus Beton (DIN EN 1916) und Polymerbeton (DIN EN 14636-1 und ISO 18672-1) entwickelt. Aufgrund der variablen Konstruktion des Bauteils können in Abhängigkeit der Geometrie des Sammlers verschiedene Anbohrhöhen realisiert werden. Für die fachgerechte, rechtwinkelige und maßhaltige Erstellung der erforderlichen Kernbohrung mit einem Durchmesser von 212 mm bietet Funke eine Horizontal-Bohrkonsole an.

Sohlengleiche Übergänge umsetzen

Mit dem neuen BSM-Adapter in den Nennweiten DN 150 und DN 200 lassen sich sohlengleiche Übergänge von Kunststoffrohren auf Rohr- und Schachtmuffen aus klassischen biegesteifen Werkstoffen wie Steinzeug und Beton erstellen. Zum Lieferumfang bei den neuen Nennweiten gehören neben dem BSM-Adapter mit vormontierter Manteldichtung ein Steckschlüssel Inbus 5 mm, eine Einbauanleitung sowie zwei zusätzliche Einlegedichtungen, von denen je nach Rohrtyp eine eingelegt wird. Zu finden ist Funke auf der Messe in Halle 3 am Stand D14.