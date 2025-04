Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen, von der Vermessungstechnik über Baumaschinensteuerungen bis hin zu Drohnen und Analytictools, bietet G-tec Service an verschiedenen Standorten in Deutschland.

Auf der bauma präsentiert sich G-tec zusammen mit der Digitalen Baustelle von Schlüter. Die Messe bietet eine ideale Plattform, um das umfangreiche Portfolio des Unternehmens vorzustellen und zu demonstrieren, wie die digitale Transformation die Bauwirtschaft revolutioniert.

Als Händler renommierter Marken wie Topcon, DJI, Propeller, Smart Construction und Vigram bietet G-tec umfassende Beratung zu modernen Technologien.

Besonders hervorzuheben ist nach Unternehmensangaben die Propeller-Plattform, die eine effiziente Verarbeitung und Analyse von Vermessungsdaten aus Drohnenflügen ermöglicht. Diese cloudbasierte Lösung erlaubt es Nutzern jederzeit auf professionell analysierte Informationen zuzugreifen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ein weiteres Highlight sind die innovativen Geräte viDoc und viDoc light, die Smartphones in hochpräzise Vermessungsinstrumente verwandeln. Mit modernster AR-Funktionalität und Georeferenzierung mit RTK-Genauigkeit wird das Vermessen und Dokumentieren einfacher und effizienter als je zuvor. Das viDoc bietet zusätzlich ein GNSS-Modul, einen Bodenlaser und einen Frontlaser für präzise Messungen – ein echter Fortschritt in der Vermessungstechnologie.

Ein weiterer starker Partner von G-tec ist Topcon, die für innovative Lösungen in der Bauvermessung und Baumaschinensteuerung bekannt sind. Gemeinsam haben wir zahlreiche Unternehmen von den Vorteilen der Topcon-Technologien überzeugt, die Systeme für 2D, 3D und LPS sowie die Maschinensteuerung von Komatsu umfassen. Als zertifizierter Drohnenhändler stellen wir Ihnen zusammen mit der Firma DJI das Dock 3 vor. Lernen Sie auch die neusten Vermessungsdrohnen kennen. Drohnen revolutionieren die Bauwirtschaft, indem sie präzise Luftaufnahmen und 3D-Modelle von Baustellen liefern, was die Planung und Überwachung von Projekten erheblich verbessert. Zudem ermöglichen sie eine effizientere Inspektion von schwer zugänglichen Bereichen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden können. In einer Zeit, in der die Digitalisierung in der Bauwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt, positioniert sich die G-tec Positioning GmbH als Vorreiter. Mit innovativen Lösungen und einem starken Partnernetzwerk sind wir bestens gerüstet, um die Herausforderungen der Branche anzunehmen und die Zukunft der Bauwirtschaft aktiv mitzugestalten.

Das Unternehmen stellt aus auf der bauma in Halle A2, Stand 343.