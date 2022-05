Aufbauend auf die Schnittstelle zu LIS, optimierte die CSS Hergarten Unternehmensgruppe nach eigener Aussage mit Logenios die Prozesse in der Transportabwicklung. Foto: CSS Hergarten Group

Krombach (ABZ). – Um die Prozessabläufe an der Rampe, im Lager oder in der Fertigung zu optimieren, ist die schnelle Verfügbarkeit von Informationen zum Tour- und Auftragsstatus für die Transportbranche entscheidend. Eine Lösung für einen systemübergreifenden Datenfluss mit geringen Investitionskosten bietet die Logenios eG nach eigener Aussage.

Durch die Entwicklung generischer Schnittstellen zwischen den einzelnen TMS und ERP-Systemen will Logenios einen unterbrechungsfreien, systemübergreifenden Austausch digitaler Daten gewährleisten. Ziel der auf Lösungen für die Transportbranche spezialisierten Experten ist es, Verlader und Spediteure unabhängig von der eingesetzten Speditions- und Telematiksoftware miteinander zu vernetzen. Planung und Abwicklung der Aufträge erfolgen dabei in der gewohnten IT-Umgebung der Anwender. Bestehende Lösungen des Logenios Gateways werden laut Unternehmen an die Anforderungen jedes Kunden angepasst. Auch beauftragte Subunternehmer ohne Telematiksystem werden über das Logenios Gateway mit eingebunden. Systemunabhängig stehen somit auch deren Statusmeldungen allen Beteiligten zur Verfügung.

Frank Michalk, Director of Sales and Business Development bei Logenios: "Verlader müssen heute nicht nur über die termingerechte Ankunft der Ladung informiert sein, sondern auch über den Ablauf an der Laderampe, um das Zeitfenster-Management zu optimieren. Unsere Anwender haben im Blick, welche Tour sich gerade wo befindet und wie der aktuelle Auftragsstatus ist. Prozesse entlang der Lieferkette werden so berechenbar, was eine noch effektivere, bei Abweichungen vom Regelfall auch spontane Steuerung der Vorgänge ermöglicht."



Die Geschäftsführer der Hergarten Gruppe: Josef Hergarten und sein Sohn Marcel Hergarten Foto: CSS Hergarten Group

Diese Vorteile nutzt auch die CSS Hergarten Unternehmensgruppe. Aufbauend auf die bestehende Schnittstelle zu LIS, optimierte die Gruppe nach eigener Aussage mit Logenios die Prozesse in der Transportabwicklung. Der Spezialist für Logistik, Transport und Lagerung von Stahlstückgut stand vor der Herausforderung, bei der Einführung des digitalen Ablieferbelegs nicht nur den Aufwand der eigenen Abrechnung zu minimieren, sondern gleichzeitig eine nutzerfreundliche, einfach zu handhabende Arbeitsumgebung auch für Subunternehmen zu schaffen. Hat der Disponent in TMS WinSped einen Auftrag erstellt und die geplante Tour an Logenios übergeben, verknüpft das Gateway Auftrags- und Transportdaten und informiert den Subunternehmer über die anstehende Tour.

Sind die Stopps abgefahren und alle Sendungen ausgeliefert, kann dieser jetzt im Logenios Portal die geforderten Unterlagen wie Ablieferbelege einpflegen und den Auftrag online abschließen. Die Mitarbeiter von Hergarten prüfen die eingereichten Ablieferbelege online und können diese als korrekt freigeben oder gegebenenfalls beanstanden und um Korrektur oder Ergänzung bitten. Erst, wenn alle Belege als korrekt gekennzeichnet sind, werden sie aus Logenios in Winsped weitergeleitet.

Somit liegen Hergarten alle erforderlichen Dokumente zeitnah zur Abrechnung vor. Christiane Bienefeld, Leitung Abrechnung bei der Stahlspedition, lobt: "Das Produkt beschleunigt unsere Abrechnungsprozesse und erspart uns viel Arbeit." Ihr Kollege Lukas Mucha, Projektmanager bei Hergarten, ergänzt: "Logenios versteht es sehr gut, Projekte zeitnah und wunschkonform abzuwickeln."

Der Zeitgewinn, Touren zügiger und dabei vorgabekonform an die einzelnen Auftraggeber abrechnen zu können, erleichtert es den Transporteuren, die wachsenden Anforderungen zu erfüllen, erklärt Frank Michalk: "Der Aufwand für Dokumentation und Archivierung steigt nicht allein durch gesetzliche Vorschriften, auch die Stahlkonzerne stellen immer höhere Anforderungen. Unsere Anwender haben im Blick, welche Tour sich gerade wo befindet und wie der aktuelle Auftragsstatus ist. Diese Transparenz macht Prozesse entlang der Lieferkette berechenbar und ermöglicht so eine noch effektivere, notfalls auch spontane Steuerung der Vorgänge."