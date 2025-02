Gebäude nachträglich und sinnhaft begrünen

Berlin (ABZ). – Am 6. und 7. Mai 2025 führt der Bundesverband GebäudeGrün e. V. (BuGG) seine Veranstaltungsreihe "BuGG-Fachkongress" fort. Der Austausch dreht sich rund um das Thema nachträgliche Begrünung von Gebäuden (Bestandsgebäudegrün), heißt es seitens der Verantwortlichen.

Das Event sei die logische Fortführung beziehungsweise das Resultat des BBSR-Zukunft Bau-Forschungsprojekts "BestandsGebäudeGrün BeGG", heißt es weiter. Nachdem ium Jahr 2024 die Biodiversität im Mittelpunkt des Fachkongresses stand, wird 2025 das Thema Bestandsgebäudegrün in Berlin diskutiert. Die Teilnehmenden sollen laut Veranstalter erfahren, wie beides zusammenpasst. Aber auch weitere Aspekte rund um die nachträgliche Begrünung von Bauwerken sind Teil der zweitägigen Präsenzveranstaltung, die im Hotel Berlin in Berlin stattfindet und sich unter anderem an Planende, Ausführende, Systemanbietende, Energieberatende, Städte, Politik, Verbände richtet. Die Fachvorträge werden um eine jeweils eigene Podiumsdiskussion im Anschluss ergänzt. Weitere Informationen gibt es unter www.gebaeudegruen.info/fachkongress2025. Dort ist auch die Anmeldung möglich.