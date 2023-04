Hannover (ABZ). – Wienerberger hat eine neue App-Anwendung: Tonhaus 360 AR-App. Ob Fassaden-, Dach- oder Pflasterdesign – mit Augmented Reality (AR) ermöglicht der Hersteller von Tonbaustoffen dem Nutzer die erweiterte Darstellung von und mit zusätzlichen Informationen, also zum Beispiel eine Hausvisualisierung mit der bemusterten Fassade in der tatsächlichen Bauumgebung.

Planungs- und Bauverantwortliche können in der AR-App eines von fünf Hausmodellen wählen, um sämtliche Bereiche der Gebäudehülle sowie das Pflaster mit den Wienerberger Tonbaustoffen zu gestalten. abb.: Wienerberger

Effizientere Entscheidungsfindung

Die neue AR-App Tonhaus 360 von Wienerberger soll die Entscheidungsfindung für Tonbaustoffe für die gesamte Gebäudehülle schneller und effizienter machen. Als anschauliche Alternative und Ergänzung zur Verwendung von Mustermaterialien inspiriert sie darüber hinaus bei der individuellen Gestaltung. Ihre wichtigste Funktion ist die Haus-Konfiguration im AR-Modus: Planungs- und Bauverantwortliche können in der App eines von fünf Hausmodellen wählen, um sämtliche Bereiche der Gebäudehülle sowie das Pflaster mit den Wienerberger Tonbaustoffen zu gestalten. Das Ergebnis wird dann in einer 360-Grad-Ansicht angezeigt. Mittels AR-Technologie und aktivierter Kamera lässt sich das konfigurierte Haus in das zukünftige Umfeld, beispielsweise das vorgesehene Baugrundstück, einfügen. Die Hausvisualisierung findet sozusagen "vor Ort" statt.

Zwei Modi verfügbar

Die Nutzer der App – Planer, Architekten oder Bauträger – können zwischen den beiden Modi 3D und AR wechseln und in beiden Ansichten Änderungen an der Konfiguration vornehmen. Für eine noch realitätsnähere Darstellung lassen sich sogar die Fugen-, Tür- und Fensterrahmenfarben anpassen. Insgesamt stehen mehr als 29.000 Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Gefällt ein Entwurf, kann er in Form eines Screenshots oder PDFs inklusive aller Produktdetails gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut geöffnet werden. Wer den Entwurf mit anderen teilen möchte, kann diesen per Mail versenden. Eine große Auswahl an verfügbaren Vormauer-, Hintermauer-, Pflaster- und Dachziegeln aus dem Hause Wienerberger sind im Produktmodus der App hinterlegt und werden dort in einer 360-Grad-Ansicht dargestellt.

Mit der App positioniert Wienerberger sich und seine Kunden nach eigenen Angaben als digitale Vorreiter seiner Branche. Planer und Architekten oder Bauträger und Bauherren können die Anwendung auf nahezu allen mobilen Endgeräten nutzen. Die Bedienung ist intuitiv und selbsterklärend; Tonhaus 360 steht zum kostenlosen Download bereit.