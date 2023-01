Gebhardt, gegründet 1926, ist ein Traditionsunternehmen im nordbayerischen Baustofffachhandel und beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeitende an sieben Standorten in Marktheidenfeld, Goldbach, Höchberg, Karlstadt, Hammelburg, Erlangen und Fürth. Geführt wird Gebhardt von den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Bernd Ullrich und Kai Lerch, die nach Abschluss der Transaktion in der Geschäftsführung verbleiben werden.



"Durch diese bewusste, zukunftsorientierte Entscheidung für Bauking erhalten wir eine langfristige Unternehmenssicherung und Stabilität. Wir können dadurch unsere Marktposition langfristig nachhaltig stärken und weiter ausbauen", erklärt Ullrich. Lerch ergänzt: "Wir können mit unserem neuen starken Partner an der Seite, durch zahlreiche Synergieeffekte, unsere seit Jahrzehnten engen Kundenbeziehungen noch intensiver pflegen. Am wichtigsten ist uns, dass wir für unsere tollen Menschen, unsere Kultur und unsere gelebten Unternehmenswerte den leistungsstarken und zukunftssichernden Hafen gefunden haben." Andreas Strietzel, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bauking, resümiert: "Der Erwerb von Gebhardt ist für uns ein zweiter wichtiger Schritt in Bayern nach der Akquisition der Mahler-Gruppe im Jahr 2021. Gebhardt ist ein exzellent geführtes Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial. Wir sind dankbar für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Gebhardt-Team. Wir suchen weiter intensiv auf der einen Seite nach größeren Unternehmen, die unser Filialnetz in neue Regionen ausweiten, und zum anderen nach gut aufgestellten, lokal erfolgreichen Baustoffhändlern in bestehenden Bauking-Regionen."