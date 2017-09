CrefoZert bescheinigt gute Bonität

Duisburg-Ruhrort (ABZ). - Das mittelständische Bauunternehmen Vollmer GmbH & Co. KG, Duisburg, erhielt jetzt das Bonitätssiegel „CrefoZert“ der Creditreform Duisburg für eine ausgezeichnete Bonität. „Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, denn nur wenige Bauunternehmen in Deutschland erhalten das Zertifikat, das strengen Kriterien unterliegt“, so Geschäftsführer Thomas Möller. Die Prüfung basiert auf einer professionellen Jahresabschlussanalyse, den Bonitätsinformationen der Creditreform-Datenbank und einer Prüfung der aktuellen Situation sowie der Zukunftsperspektiven. Das Duisburger Familienunternehmen erfüllt alle Zertifizierungskriterien und so bescheinigt Creditreform ein lückenlos gutes Geschäftsgebaren sowie eine gute Prognose.



Das familiengeführte Bauunternehmen wurde bereits 1896 gegründet und legt seit jeher großen Wert auf die Ausbildung von eigenen Fachkräften. Derzeit beschäftigt Vollmer 85 qualifizierte Mitarbeiter, davon neun Auszubildende. Zum Leistungsspektrum zählen die Geschäftsfelder Bauen im Bestand und Feuerfestbau. Mit der Konzentration auf diese beiden Spezialbereiche hat Thomas Möller das Ruhrorter Traditions-Unternehmen Vollmer in den letzten Jahren erfolgreich umstrukturiert und zukunftssicher aufgestellt. Bauen im Bestand umfasst Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, auch für barrierefreies Wohnen, Umbauten, Grundrissänderungen, Fliesenarbeiten sowie Trockenbau und Anbauten. Im Feuerfestbau arbeitet das Unternehmen seit fast 70 Jahren als zuverlässiger Partner der Stahl-, Aluminium- und Chemischen Industrie.