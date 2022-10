Der F-Safe Brandschutz-Regalcontainer F90 erfüllt nach Angaben des Herstellers die neuen Vorgaben des DIBt. Foto: Protecto

Wer entzündliche, toxische oder oxidierende Stoffe lagern möchte, kommt demnach an den Brandschutzcontainern F90 nicht vorbei. Sie weisen eine geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten auf und bilden ihren eigenen Brandabschnitt. So müssen die sonst nötigen Sicherheitsabstände zu Gebäuden nicht eingehalten und vorhandener Platz auf dem Außengelände kann optimal genutzt werden. Die Betreiber verkürzen so seine Prozesswege und spart Zeit und Geld.



Neben höheren Sicherheitsbeiwerten in der statischen Betrachtung der Auffangwanne wurden vom DIBt nun erstmals auch Klimatests für die Brandschutztüren gefordert. "Beide Aspekte machen die Brandschutzregalcontainer jetzt noch sicherer und leisten einen wichtigen Beitrag zum betrieblichen Umweltschutz", erklärt Paul Fricke, Geschäftsführer der Protectoplus GmbH. Um die geforderten Nachweise zu erbringen, testete Protecto den Brandschutzcontainer F90 in zahlreichen Brandkammer- und Multifunktionstests. "Dabei war es uns sehr wichtig, mit möglichst geringen Materialaufwand auszukommen, um Ressourcen einzusparen und unseren Beitrag zum Nachhaltigkeitskonzept zu leisten."

Protecto ist es demzufolge gelungen, die Klimanachweise für die Brandschutztüren zu erbringen, den Feuerwiederstand gemäß Einheitstemperaturkurve in mehreren Brandkammertests nachzuweisen sowie die Brandschutztür in einem Dauerfunktionstest von 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen zu prüfen.