Georgsmarienhütte ABZ). – Die Burkowski Vermietungs- und Service GmbH hat in diesen Tagen eine Partnerschaft mit der italienischen Baufirma Electroelsa bekanntgegeben. Die beiden Familienunternehmen sollen seit September 2024 über eine mögliche Zusammenarbeit im Austausch gestanden haben.

Die Vielfalt an Korb-Typen von Electroelsa soll den Einsatz an nahezu jedem Gebäudetyp ermöglichen. Foto: Electroelsa

Burkowski vermietet nach eigenen Angaben Baukrane sowie eine umfangreiche Auswahl weiterer Bauumaschinen und ist Anbieter verschiedener Service-Arbeiten. Electroelsa hat sich als führender Hersteller von Materialbühnen, Bauaufzügen, Mastkletterbühnen und Aufzügen für Obendreh-Turmkrane etabliert, wie Burkowski mitteilt.

Die Geschäftsführung des Vermietungsunternehmens besuchte eigenen Angaben zufolge im vergangenen Oktober die Produktionsstätten von Electroelsa in der Toskana. Sie habe sich bei der Besichtigung von den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards der Produkte überzeugen können. Die beeindruckende Vielseitigkeit der Bühnen und deren Anwendungsmöglichkeiten seien weitere entscheidende Faktoren gewesen

Im Februar 2025 wurde Burkowski an seinem Standort in Georgsmarienhütte von Electroelsa besucht, um die Zusammenarbeit offiziell zu besiegeln. Zwei Wochen später seien die ersten Techniker von Burkowski nach Italien gereist, um sich in der Bedienung und Montage der verschiedenen Bühnen ausbilden zu lassen. Die Produkte bieten laut dem Vermietungsunternehmen eine enorme Flexibilität und können bis zu einer Höhe von 220 Metern aufgebaut werden.

Je nach Modell liege die Tragkraft der Körbe zwischen 400 Kilogramm und 5000 Kilogramm. Die Vielfalt an Korb-Typen ermögliche den Einsatz an nahezu jedem Gebäudetyp. Electroelsa soll ferner in der Lage sein, auf Kundenwunsch auch spezielle Bauformen ihrer Bühnen zu produzieren. Besonders hervorzuheben ist laut Burkowski das integrierte Fernüberwachungssystem, das eine schnelle Fehlerdiagnose und -behebung bis zu 90 Prozent aus der Ferne ermöglicht. Dies sei ein unschätzbarer Vorteil für den Service. Electroelsa werde mit einem großen Stand auf der bauma 2025 vertreten sein.

Auch Burkowski ist nach eigener Auskunft vor Ort, um die Produkte potenziellen Interessenten aus Deutschland vorzustellen und darüber zu informieren. Besucherinnen und Besucher finden Electroelsa auf der Münchener Messe unter der Standbezeichnung FS1104/9.