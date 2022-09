Mit Wirkung zum 1. August 2022 ist Konz somit Teil des Offenbacher Baustoffhändlers Stark, teilte das Unternehmen mit. Foto: Stark Deutschland

Durch die Akquisition von Konz gewinne das Unternehmen insgesamt sieben neue Standorte, davon vier in Baden-Württemberg, zwei in Sachsen sowie einen in Bayern, und setzt ihren eingeschlagenen Wachstumskurs somit auch im Bereich der Generalisten weiter fort. Zuletzt hatte der Baustoffhändler durch die Übernahme der österreichischen Dach & Wand sowie der Tröger & Entenmann-Unternehmensgruppe in den Bereichen Dach und Fassade und Tiefbau zugelegt. "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Akquisition und darüber, dass wir unsere rund 250 neuen Kolleginnen und Kollegen nun auch offiziell in unserem Team willkommen heißen dürfen", erklärt Michael Knüppel, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Stark Deutschland. Durch die Synergien zwischen beiden Unternehmen bekomme das Unternehmen die Chance, eine "Qualitäts- und Servicestrategie" insbesondere im südwest-deutschen Raum auszubauen.