Göppingen (ABZ). – Das Göppinger Familienunternehmen CT Kranservice verkauft, vermietet und repariert Krane nicht nur, es bietet auch die Generalsanierung von Kranen an. Damit ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge deutschlandweit der einzige Anbieter.

Vor dem Haupt-gebäude der Firma CT Kranservice parkt ein Liebherr-Mobilkran. Makellos glänzt der gelbe Lack in der Sonne. Ein brandneues Gerät? "Weit gefehlt", lacht Franz Frey. In den letzten sechs Wochen wurde der Kran komplett auseinandergenommen und generalsaniert. Denn das Göppinger Familienunternehmen CT Kranservice verkauft, vermietet und repariert Krane nicht nur, es bietet auch die Generalsanierung der Maschinen an. Damit ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge deutschlandweit der einzige Anbieter. "Vom ursprünglichen Gerät ist noch das Stahlgerüst geblieben", erklärt Frey. "Alles andere ist neu – von der Elektronik, über die Motoren bis hin zu Hydraulik und Steuerung."



Andreas Würdinger und Christian Schmieder nicken zufrieden. Die beiden Mitarbeiter der Firma Berger Bau sind aus Passau angereist, um heute den Kran abzunehmen. Fachkundig prüfen die beiden die Schweißnähte, testen die Steuerung und erproben die Stabilität der Streben. Alles einwandfrei. "Früher hätten wir das Gerät verschrotten müssen", sagt Andreas Würdinger. "Durch das Recycling können wir es nun gut zwanzig Jahre länger einsetzen." Technisch kann der Kran sogar mehr als zuvor. So hat er nun eine einheitliche Steuerung, die auch für andere Fahrzeuge verwendet werden kann. Reparaturen können ab jetzt bequem per Fernwartung durchgeführt werden – und das zu einem Bruchteil der Kosten, die beim Kauf eines neuen Krans anfallen.

Der recycelte Kran kann zudem in der Steuererklärung mit bis zu 50 % geltend gemacht werden. Außerdem verbraucht das sanierte Gerät 30 % weniger Energie als zuvor. CT Kranservice hat errechnet, dass durch die Sanierung rund 44 t CO2 eingespart werden können. Kranrecycling ist in hohem Maße nachhaltig.

Das Mobilkran-Modell, das Berger Bau zur Sanierung gebracht hat, ist außerdem im Handel nicht mehr zu haben. "Wir arbeiten seit Jahren im Brückenbau sehr erfolgreich mit diesem Modell. Bei uns hat es sich sehr bewährt. Aktuell gibt es auf dem Markt jedoch kein baugleiches Neugerät. In dieser Situation ist Kranrecycling die perfekte Lösung." Bei der Sanierung arbeitet CT Krantechnik als Generalunternehmer eng mit Fachbetrieben zusammen, die meisten davon sind in unmittelbarer Nähe.

1996 hat Franz Frey zusammen mit seiner Frau Tanja im nahen Salach das Unternehmen gegründet. Seit 2015 hat das Unternehmen seinen Sitz auf einem 33 000 m² großen Betriebsgelände im Industriegebiet Stauferpark. Mit mehr als 70 Mitarbeitern gehört es eigenen Angaben zufolge heute zu den größten Kran-Service-Anbietern in Deutschland. Auch Aufträge aus der Schweiz, aus Spanien, Tschechien, Italien, Portugal und sogar Dubai gehen bei CT Kran-service ein.

Mit Kranrecycling haben Franz und Tanja Frey einen Geschäftszweig aufgebaut, der in den kommenden Jahren noch deutlich wachsen dürfte.