Foto: Geocapture

"Genau, es sind tatsächlich so viele", sagt Markus Quathamer. Bei den großen Baustellen handelt es sich beispielsweise um die Außenanlagen eines Schulneubaus, welche die Garten- und Landschaftsbau Quathamer GmbH aus Bad Zwischenahn erstellt. Aber auch die kleinen Baustellen sind genauso wichtig für die Auftragsbücher des Familienunternehmens, das in zweiter Generation von Markus Quathamer geführt wird: Es sind Trafostationen, Verteilerkästen für Strom und Internet oder Umspannwerke – Die Grünflächen rund um diese Knotenpunkte wollen gepflegt werden. Um dies alles zu bewerkstelligen setzt die Firma auf intelligente Lösungen von Geocapture. Dieses Unternehmen wird seine Systeme in diesem Jahr auch auf der GaLaBau in Nürnberg vorstellen.

Smarte Lösung implementiert

"Bis vor Kurzem haben wir die große Karte von Niedersachsen genommen, die Daten der Objekte aus der Excel-Tabelle danebengelegt und die Routen für die Kolonnen ausgeknobelt. Zum Feierabend kamen die Mitarbeiter rein und dann mussten die Arbeitsberichte per Hand in Excel übertragen werden. Da lagen Papierberge auf den Schreibtischen", erinnert sich Quathamer, "und das ging gar nicht, weder vom Zeitaufwand her noch von der Fehleranfälligkeit bei der Übertragung am PC." Digitalisierung war das Stichwort und so kam das Unternehmen zu Geocapture.

"Wir haben eine Software gesucht, die mit dieser immensen Datenmenge klarkommt", erklärt Quathamer, "und die die Besonderheiten der Aufträge berücksichtigt, etwa die unterschiedlichen Pflegeintervalle der Objekte. Das kann nur geoCapture." Die Anwendung wurde angepasst an die Anforderungen des Garten- und Landschaftsbauers und ist das Herzstück der Touren- und der Arbeitsplanung. Jede Kolonne hat ein Tablet mit der Geocapture-App und so die beste Route und alle Informationen zum Objekt im Blick. Wenn die Baustellen schneller abgearbeitet werden als vorgesehen und noch Arbeitszeit bleibt, können schon die nächsten Pflegeobjekte in Angriff genommen werden. Durch die GPS-Fahrzeugortung kennt die Dispo immer den aktuellen Standort.

Bedenken ausgeräumt

Am Anfang gab es da durchaus Bedenken. Will uns der Chef überwachen? Unsinn, sagt der: "Wir haben offen und fair kommuniziert, warum wir die GPS-Technik brauchen. Nämlich für effektive Abwicklung der Jobs und die problemlose Dokumentation. Wenn unsere Leute draußen anhalten, um sich beim Bäcker ein Brötchen zu holen, dann ist das total menschlich. Warum sollten wir das kontrollieren?" Jetzt sind die Sorgen vom Tisch – auch weil Geocapture die Arbeit erleichtert.

Denn: Durch die maßgeschneiderten Formulare in der App sind Arbeitsberichte und Dokumentation eine Sache von wenigen Häkchen. Fotos lassen sich integrieren. Der Papierkram ist passé, denn die Berichte gehen sofort online nach Bad Zwischenahn, teilt das Unternehmen mit. "Wir haben so eine optimale Kommunikation zwischen unseren Leuten im Büro und den Kolonnen draußen. Jeder ist auf dem gleichen Informationsstand."

Behinderungen werden per Formular erfasst

Das gleiche gilt für die so genannten Behinderungsanzeigen und Schadensmeldungen. "Da ist vielleicht ein Schloss an der Trafostation ausgetauscht worden und wir kommen nicht auf das Gelände. Oder die Adresse stimmt nicht, auch das passiert", erklärt Quathamer. Die Mitarbeitenden auf der Baustelle erfassen die Behinderung per Formular, das geht online an die Projektleitung bei Quathamer. Dort schickt der Projektleiter die Behinderungsanzeige weiter an den Kunden. Der weiß sofort: Der Auftrag ließ sich nicht ausführen.

Durch die angepassten Formulare, die sofortigen Übermittlung und die GPS-Daten wird jede Pflegemaßnahme übersichtlich dokumentiert. Das ist nicht nur praktisch, wenn es Kundennachfragen gibt. Diese Daten sind die Basis für eine solide Nachkalkulation — und die ist wichtig für die nächste Ausschreibung.

Ohne Geocapture sei die Abwicklung der Pflegeaufträge für den Kunden aus der Energiebranche nicht mehr vorstellbar. "Wir haben die Formulare zusammen mit Geocapture entwickelt. Es gibt regelmäßige Feedback-Runden und der Support ist sehr gut. Unsere Wünsche werden schnell umgesetzt. Wir freuen uns auf weitere Perspektiven mit Geocapture", resümiert der Chef. Geocapture ist auf der GaLaBau in Halle 4 unter der Bezeichnung 4A-223 zu finden.