Agnieszka Prusinowska-Rendon ist Mitglied des Budimex Bau Management Boards. Foto: Budimex

ABZ: Herr Zwiech, welche Funktion haben Sie bei Budimex?

Zwiech: Ich bin schon seit 28 Jahren in der Baubranche tätig, seit zwei Jahren als Vorstandsvorsitzender von Budimex Bau. Gemeinsam mit meiner Kollegin Agnieszka Prusinowska-Rendon sind wir für das Engagement im deutschen Markt verantwortlich.

ABZ: Frau Prusinowska-Rendon, für welche Aufgaben sind Sie genau verantwortlich?

Prusinowska-Rendon: Ich bin seit 16 Jahren in der Baubranche tätig, die ersten zehn Jahre für ausländische Unternehmer in Polen und seit sechs Jahren für polnische Bauunternehmen in Deutschland. Mein Schwerpunkt sind Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. Also etwa der formelle Teil technischer Ausführungen, die Bauarbeiten begleiten. Und natürlich alle juristischen Belange oder Aspekte, die etwa bei öffentlichen Aufträgen und bei Aufträgen generell eine Rolle spielen.

ABZ: Herr Zwiech, Frau Prusinowska-Rendon, wer ist Budimex?

Zwiech: Budimex ist eine polnische Gruppe, die als Baukonzern in ganz Europa aktiv ist. Die Budimex-Gruppe gehört zu den größten Baukonzernen Polens und ist seit 55 Jahren am Markt präsent. Seit vielen Jahren ist sie auch im Ausland anerkannt und geschätzt. Wir haben in vielen Ländern Projekte im Infrastrukturbereich umgesetzt – im Brücken- und Straßenbau, im Eisenbahnbau und auch im Energie- und Industriebau sowie im Hochbau. Seit 1995 ist Budimex an der Warschauer Wertpapierbörse notiert, heute beschäftigt die Gruppe rund 7000 Mitarbeiter.

ABZ: Über welche Erfahrungen verfügt Budimex im deutschen Markt?

Zwiech: Budimex wurde 1968 als polnisches Bauunternehmen gegründet, und ist entsprechend lang im Markt aktiv. Seit vielen Jahren sind wir auch im Ausland anerkannt und geschätzt. In Deutschland kooperiert Budimex mit der deutschen Tochter Budimex Bau. Viele Jahre lang hatten wir eine Niederlassung in Köln, von wo aus wir zahlreiche Projekte umgesetzt haben oder daran beteiligt waren. Jetzt haben wir mit Budimex Bau in Berlin einen neuen Standort eröffnet und darüber hinaus 2022 ein zweites Unternehmen in Deutschland registriert – RailBX, das in Zukunft Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau und der Modernisierung des Schienennetzes in Deutschland durchführen soll. Aktuell haben wir mehrere Projekte am Laufen. Beispiele sind der Ersatzneubau von Straßenbrücken in Liepe, Wittstock und Oderberg. Wir warten auch auf einen Zuschlag im Hochbau – eine Wohnanlage in Oberkrämer im Nordosten Deutschlands. Wir verfügen also über reichlich Know-how und auch Personal für Bauprojekte vor Ort.

Jazek Zwiech ist Geschäftsführer von Budimex Bau. Foto: Budimex

ABZ: Budimex möchte als polnisches Unternehmen künftig mehr von großen Bauprojekten in Deutschland profitieren. Warum das?

Zwiech: Das Budimex-Management hat entschieden, im Bereich Infrastruktur und Hochbau aktiver zu werden – auch im Bahnbau. Der deutsche Markt bietet hier aktuell ein sehr hohes Potenzial für neue Projekte, da wollen wir häufiger mit von der Partie sein. Um das zu unterstützen, haben wir ein neues Büro in Berlin gegründet, das unser Engagement in den Bereichen Infrastruktur, Brückenbau, Straßenbau und Hochbau vorantreiben soll. Wir wollen hier neue Projekte gewinnen, auch als Generalunternehmer. Im deutschen Markt gibt es noch sehr viel Kapazität, besonders im Infrastrukturbereich. Wie viele Märkte in Europa, so leidet auch der deutsche Markt unter einem Mangel nicht nur an Fachkräften, sondern auch an ausführenden Bauunternehmen. Hier können wir mit unseren Kapazitäten einspringen.

ABZ: Wie wollen Sie die Aufmerksamkeit deutscher Auftraggeber erringen?

Prusinowska-Rendon: Im Infrastrukturbau haben wir es vorrangig mit öffentlichen Auftraggebern zu tun. In diesem Bereich sind wir sehr gut vorbereitet, da wir in Polen sehr viele Projekte in Zusammenarbeit mit internationalen Baukonzernen umgesetzt haben. Der formale Rahmen für Bauprojekte ist letzten Endes für alle europäischen Länder gleich. Vor dem Hintergrund der Vergaberichtlinien der EU sehen wir unseren Vorteil darin, dass wir sozusagen die polnische Schule beherrschen, wenn es darum geht, öffentliche Aufträge zu akquirieren. Ebenso gut sind wir in der Lage, Bauprojekte in Deutschland auszuführen. Und da wir hier schon einige Projekte umgesetzt haben, rechnen wir uns gute Chancen aus, für öffentliche Auftraggeber wie auch für private Bauherren noch attraktiver zu werden.

Zwiech: Wir wollen in Deutschland ähnliche Projekte wie in Polen umsetzen. Und wir haben viel Potenzial in Bezug auf Mitarbeiter und Planungspersonal, die auch von Polen aus für uns arbeiten können. Einer unserer Lieferanten ist zum Beispiel Mostostal Kraków – eine Tochtergesellschaft von Budimex. Grundsätzlich wollen wir aber auch ein Teil der deutschen Wirtschaft sein. Für Budimex spricht außerdem, dass wir neben unserem formalen Wissen und unserer Erfahrung auch über sehr viel technisches Knowhow verfügen. Damit es nicht zu einer Unterbrechung der Lieferketten kommt, buchen und kaufen wir Materialien, sobald wir eine Ausschreibung starten. Auch der Bereich Nachhaltigkeit und das Thema Corporate Social Responsibility spielen in der polnischen Politik und auch in unserem Unternehmen eine sehr wichtige Rolle. Und letztlich können wir Projekte auch komplett BIM-Konform ausführen, sowohl im Hoch- und Tiefbau als auch im Infrastrukturbereich.

Das in Polen ansässige Unternehmen Budimex setzt in Deutschland nach eigenen Angaben aktuell mehrere Projekte um, etwa den Ersatzneubau von Straßenbrücken in Liepe (Foto), in Wittstock und in Oderberg. Foto: Budimex

ABZ: Was sind Ihre Ziele für das Jahr 2023 im deutschen Markt?

Zwiech: Aktuell arbeiten wir an vier Projekten in Deutschland. Wir wollen noch in diesem Jahr fünf oder sechs neue Projekte entwickeln, die auch in die kommenden drei Jahre hineinreichen sollen. Für 2023 streben wir einen Umsatz zwischen 12 und 15 Millionen Euro an, für die nächsten drei Jahre wollen wir schon 50 bis 70 Millionen Euro Umsatz erreichen. Dabei sind die Schwerpunkte der Brücken- und Eisenbahnbau und der Hochbau.

ABZ: Wie wollen Sie sich gegenüber dem Wettbewerb differenzieren?

Zwiech: Wir wollen einfach unseren Mehrwert zeigen und unsere umfangreichen Erfahrungen einbringen. Und da öffentliche Projekte meist über den Preis vergeben werden – bei gleichen Bedingungen für alle Bewerber – sehen wir da gute Chancen, weil wir erfahrener sind als viele Wettbewerber. Ich spreche da auch aufgrund von Erfahrungen, die wir in anderen Projekten gemacht haben. Wenn es um private Projekte oder private Bauherren geht, wird die Sache etwas schwieriger, weil wir erst ein gewisses Vertrauen aufbauen müssen. Wir wissen, dass Budimex in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Unser Ziel ist es daher, uns auch hierzulande gegenüber Lieferanten, Bauherren und Auftraggebern als zuverlässiger Partner zu präsentieren, auf den man sich verlassen kann, wenn es um die ordnungsgemäße Ausführung von Projekten geht.

ABZ: Der Markt für Wohnungsneubau stagniert aktuell, bricht in einigen Bundesländern teilweise komplett ein. Welchen Einfluss hat das auf Ihre Ziele oder auf Ihre Planung?

Zwiech: Hier ist es notwendig zu differenzieren. Wir konzentrieren uns zunächst auf den Infrastrukturbereich, und dort ist nach wie vor ein hohes Potenzial vorhanden. Im Wohnungsbau sehen wir zwar die Probleme im Neubaubereich, allerdings sind wir der Überzeugung, dass es künftig auch in Deutschland mehr darum gehen wird, Projekte im Bereich von Sanierungen und Modernisierungen umzusetzen – und da verfügen wir ebenfalls über hohe Expertise. Grundsätzlich sehen wir auch das Problem der Preissteigerungen, aber darauf haben wir keinen Einfluss. Sicherlich steigen wir zu einem Moment in diesen Markt ein, für den man sich angenehmere Rahmenbedingungen wünschen würde. Das ist schwierig, aber wir wissen, was wir können, und wir haben immer unsere Muttergesellschaft im Rücken.

ABZ: Welche Rolle spielt der Fachkräftemangel für Budimex?

Zwiech: Alle Bauunternehmen haben Probleme, Fachkräfte zu gewinnen. Wir sind jedoch in der Lage, Fachkräfte zu organisieren, um neue Projekte auszuführen. Wir stellen auch Leute ein mit dem Ziel, ihr Wissen zu erweitern und sie zu schulen. Wir wollen Ihnen unsere Zeit und Energie zur Verfügung stellen und beobachten, wie sie ihre Fähigkeiten weiter entwickeln. Momentan haben wir mehr als 1200 Fachkräfte in Deutschland, die über andere Niederlassungen mit uns verbunden sind. Wenn wir merken, dass wir in einem Projekt Verstärkung benötigen, können wir das einfach über unsere Gruppe anmelden und entsprechend steuern. Wir schauen uns aber natürlich auch nach neuen Mitarbeitern aus Deutschland um. Das bedeutet nicht, dass wir nur über polnische Mitarbeiter verfügen, denn wir sind letztlich ein international tätiges Unternehmen mit Mitarbeitern aus vielen Kulturen. Wichtig ist uns, dass unsere Bauleitungen oder Projektleitungen mit deutschsprachigen Personen besetzt sind. Und in vielen Projekten arbeiten wir bereits mit deutschen Unternehmen zusammen.