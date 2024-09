Jena (dpa). – Gegen eine in Artern geplante Recyclinganlage für Autobatterien gibt es Widerstand. Wegen einer Vielzahl von Einwänden und Bedenken werde der im September geplante öffentliche Erörterungstermin verschoben, teilte das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena mit.

In Thüringen gibt es von potenziellen Investoren Pläne für Batterie-Recyclinganlagen an mehreren Standorten. Nach Angaben des Landesamtes war ein Erörterungstermin für die im Industriegebiet Kyffhäuserhütte der Stadt Artern geplante Batterie-Recyclinganlage am 24. September geplant.



Ein neuer Termin stehe bislang nicht fest. Insgesamt seien bis Fristende im Juli 1472 Einwendungen gegen das Projekt in Artern eingegangen, darunter 49 als Einzeleinwendungen sowie 1423 Unterschriften – die Mehrzahl kam von einer Bürgerinitiative.