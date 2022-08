Das zur Drei-Ebenen-Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen entwickelte Multifunktionsband wurde laut Hersteller von dem renommierten Institut nach den strengen Vorgaben der Prüfkategorie "Luftdichtheitssystem Fensteranschluss" geprüft. Im Passivhausbau ist die hohe Luftdichtheit eines Gebäudes von zentraler Bedeutung, um den Heizwärmebedarf sehr gering zu halten. Bei der Fensterabdichtung spielt eine qualitativ hochwertige Abdichtung der Luftdichtheitsebene dabei eine wichtige Rolle.

Um die Leistungsfähigkeit in der Praxis sicherzustellen, wurde ISO-Bloco Hybratec während dem Prüfprozedere auch in einer realitätsnahen Einbausituation untersucht, erklärt der Hersteller. Dabei seien mehrfache Prüfungen mit unterschiedlichen Fensterrahmenmaterialien sowohl bei Bauanschlusssituationen im Holzbau als auch im Massivbau erfolgt. Die Luftdichtheitsprüfung der Fugenabdichtung zwischen Fenster und Wand wurde demnach an Massiv- und Leichtbauwänden durchgeführt. Bei der Holzbauweise kamen Holzwände aus luftdichten OSB-Platten beziehungsweise Siebdruckplatten zum Einsatz, die mit Epoxidharz luftdicht verklebt wurden, so der Hersteller.

Bei der Einbausituation in Massivwänden seien luftdichte Leichtbetonplatten in Verbindung mit dem Vorwand-Montagesystem ISO-TOP Winframer "TYP 3" zum wärmebrücken-optimierten Fenstereinbau verwendet worden. Das eingesetzte Vorwand-Montagesystem stammt ebenso aus dem Hause ISO-Chemie. ISO-TOP Winframer "TYP 3" wurde bereits 2018 vom Passivhausinstitut als "Zertifizierte Passivhaus Komponente" ausgezeichnet und ist seitdem für die Montage von Fensterelementen "vor der Wand" in Passivhäusern zugelassen, ergänzt der Hersteller.

Mit der erfolgreichen Passivhaus-Zertifizierung hat ISO-Bloco Hybratec als "Luftdichtheitssystem Fensteranschluss" seine Eignung für den Passivhausbau unter Beweis gestellt.

Das mit einer neuartigen Hybridtechnologie ausgerüstete Multifunktionsfugendichtband weist laut Hersteller in allen drei Abdichtungsebenen, nach dem Drei-Ebenen-Modell des RAL "Leitfadens zur Montage", ausgezeichnete Werte auf. In der inneren Abdichtungsebene, der Trennung von Raum- und Außenklima, wurde das energieeffiziente Dichtband demnach mit einer hervorragenden Luftdichtheit getestet und biete höchsten Wärmeschutz.

Unkontrollierte Konvektionswärmeverluste und Zuglufterscheinungen über die Anschlussfuge könnten wirkungsvoll vermieden werden.

Durch die Integration mehrerer Sperrschichten in Form von Folien-Firewalls entspreche ISO-Bloco Hybratec dem RAL-Prinzip "innen dichter als außen". Über einen hohen Austrocknungseffekt kann Feuchtigkeit aus der Fuge kontrolliert nach außen entweichen und abtrocknen. Schimmelbildung und eventuell daraus resultierende Bauschäden können so von Anfang an vermieden werden, betont der Hersteller.

Im Funktionsbereich weise ISO-Bloco Hybratec eine sehr gute Schall- und Wärmedämmung auf. Außerdem beeindrucke das MF-1 zertifizierte Multifunktionsband in der Wetterschutzebene mit einer Schlagregendichtheit von über 1050 Pa. Gerade im Hinblick auf die Klimaveränderung und immer häufiger vorkommenden Wetterextremen mit starken Stürmen und Regenfällen ist ein hoher Schlagregenschutz von großer Bedeutung für Investoren, Eigentümer und Bewohner, so der Hersteller.

ISO-Bloco Hybratec verfüge zudem über eine starke Expansionskraft mit langfristiger Funktionssicherheit in Bezug auf die Dauerbewegungsaufnahmefähigkeit. ISO-Chemie gewährt laut Hersteller 10 Jahre Funktionsgarantie auf das Produkt.

ISO-Bloco Hybratec wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, wie der Hersteller berichtet. Von der RAL Gütegemeinschaft Gebäudeabdichtungssysteme e. V. sei dem Abdichtungsprodukt das RAL Gütezeichen "Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme" verliehen worden.

Darüber hinaus trage es das EC1PLUS Siegel und gehöre als "sehr emissionsarmes" Produkt zur Premiumklasse nach Emicode-Kriterien der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (GEV). Zudem entspricht das Multifunktionsband auch den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), versichert ISO-Chemie, erklärt das Unternehmen abschließend.