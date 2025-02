Mit dem gemeinsamen Ziel, erstklassige Baumpflegeausbildungen zu fördern, bündeln beide Partner ihre Expertise in der Schulung von Fachkräften und setzen auf eine innovative Verbindung führender Hebetechnik und praxisorientierter Fachausbildung.

BaumCampus Benk bietet anwendungsbezogene Schulungen in der Baumpflege, darunter das Modul Arbeitssicherheit Baum II und die Zertifizierung zum European Tree Worker. Der Kurs Baum II ist dabei speziell auf Motorsägenarbeiten unter Verwendung einer Hubarbeitsbühne ausgerichtet. In Zusammenarbeit mit Gerken arbeiten die Teilnehmenden mit hochmodernen Arbeitsbühnen, wie der GL 27 P und Spezial-Arbeitsbühnen, die für präzise Arbeiten in großen Höhenbereichen und unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert wurden. Mit ihrer ausgezeichneten Manövrierfähigkeit und hohen Stabilität bieten die Gerken-Arbeitsbühnen optimale Voraussetzungen für eine zielgerichtete und sichere Ausbildung – stets auf dem aktuellsten Stand der Technik und ideal für komplexe Einsatzszenarien. Bei der Kooperation ist besonders der Kundenserviceaspekt hervorzuheben, den die Firma Gerken an den Tag legt, um dem BaumCampus Benk unterstützend schnell und verlässlich zur Seite zu stehen.

Fachwissen mit moderner Hebetechnik kombiniert

"Unsere Arbeitsbühnen bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Fachkenntnisse in realistischen Szenarien anzuwenden und gleichzeitig die Vorteile hoch entwickelter Hebetechnologien kennenzulernen", so Rainer Nobes, Regionalleiter bei Gerken.

"Die enge Kooperation mit der BaumCampus Benk erlaubt uns, maßgeblich zur Ausbildung von Fachpersonal beizutragen und zugleich wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die uns dabei unterstützen, den spezifischen Anforderungen der Baumpflegebranche noch gezielter gerecht zu werden."



Die erweiterte Kooperation geht über eine technische Zusammenarbeit hinaus und markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Zusammenführung der Baumpflege- und Höhenzugangstechnik. "Durch den gezielten Einsatz der Arbeitsbühnen von Gerken und den fortlaufenden Wissensaustausch zwischen beiden Partnern optimieren wir nicht nur die Qualität unserer Schulungen, sondern garantieren auch höchste Sicherheitsstandards und stärken die stetige Weiterentwicklung beider Dienstleistungsfelder.

Umfassend vorbereitet

Dies soll gewährleisten, dass die Fachkräfte von morgen allumfassend auf die anspruchsvollen Herausforderungen der Baumpflegebranche vorbereitet werden", so Thoren Benk, Geschäftsführer der Benk GmbH.

Die Schulungstermine für dieses Jahr im Überblick: ASB-II (Arbeitssicherheit Baum II): 5. bis 9. Mai; 1. bis 4. Juli; 17. bis 21. November. European Tree Worker (ETW): 17. bis 21. März und 31. März; 1. bis 4. April (Prüfung: 9. bis 11. April); 22. bis 26. September und 6. bis 10. Oktober (Prüfung: 29. Bis 31. Oktober).