Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Besucherinnen und Besuchern der Taufkirche des Florentiner Doms können sich in den kommenden Jahren auf ein besonderes Highlight freuen: die berühmten Mosaike in der Kuppel von San Giovanni erstmals ganz aus der Nähe zu sehen. Möglich macht dies ein rund 32 m hoher "Champignon" aus dem AllroundGerüst von Layher, heißt es von Unternehmensseite. Gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem Gerüstbauteam vor Ort entwarfen die Layher-Anwendungsingenieure die durchdachte Gerüstkonstruktion in Form eines Pilzes mit einer 632 m² großen Plattform. Ziel ist laut Layher, einerseits die beeindruckenden Mosaike bei laufendem Betrieb restaurieren zu können und andererseits Gästen einen exklusiven Zugang zu ermöglichen. Eine Premiere.

Durchdachte Kombination: Arbeitsgerüst und Besucherzugang aus dem AllroundGerüst von Layher – inklusive dem Aluminium-Träger FlexBeam zur Lastableitung sowie einem integrierten Allround-Treppenturm 750. Foto: Layher

Bei der Umsetzung vertrauten die Verantwortlichen auf die Original-Modulsystemlösung: das AllroundGerüst von Layher. Die wenigen und leichten Grundbauteile der Lightweight-Generation sowie die schraubenlose Verbindungstechnik mit selbstsichernder AutoLock-Funktion ermöglichen laut Anwendern eine effiziente Logistik sowie einen schnellen Auf- und Abbau.

Der modulare Aufbau des Allround-Systems, die unterschiedlichen Standardlängen sowie die freie Winkelwahl beim Bauteilanschlag über den statisch-idealen Allround-Knoten sollen zudem eine hohe Flexibilität im Einsatz gewährleisten – zum Beispiel bei komplexen Gebäudegeometrien. Auch Baustellenanforderungen wie der geforderte Treppenturm lassen sich mit Serienteilen realisieren, so das ausführende Unternehmen.

Dafür sorge der umfassende Allround-Baukasten mit passenden Ausbau- und Ergänzungsbauteilen – je nach Bedarf. Bei diesem Projekt bietet beispielsweise der für den öffentlichen Bereich geeignete Allround-Treppenturm 750 sowohl den Restauratoren also auch den zahlreichen Touristen einen trittsicheren Auf- und Abstieg. Die Abfangung der Plattform erfolgt über den hochtragfähigen Aluminium-Träger FlexBeam. Dieser leitet die Lasten aus dem Gerüst über die Öffnungen in der Kuppel ins Bauwerk ab. Verankerungen konnten so vermieden werden.

Um die komplexe Gerüstlösung optimal an die Anforderungen anzupassen, planten die Layher-Anwendungsingenieure den "Gerüst-Champignon" eigenen Angaben zufolge digital in 3D vor – ein wichtiger Baustein des Prozesses Layher SIM. Layher SIM soll Gerüstbaukunden über den gesamten Lebenszyklus eines Gerüstprojekts einfache Möglichkeiten zur Digitalisierung von Arbeitsschritten aufzeigen. Angesichts der zahlreichen Vorteile – wie Kostenkontrolle sowie Planungs- und Terminsicherheit – erleichtere Layher SIM Gerüstbauunternehmen so den Weg in ihre digitale Zukunft.

Für die Umsetzung steht mit der integrierten Softwarelösung LayPLAN SUITE außerdem ein praxisgerechtes Tool zur Verfügung. Für die 3D-Planung nutzten die Layher-Anwendungsingenieure LayPLAN CAD. Damit sollen individuelle Gerüstplanungen möglich sein, auch im ingenieurmäßigen Gerüstbau. Einmal geplant, ließen sich über den integrierten LayPLAN MATERIALMANAGER für jeden Montageabschnitt verlässliche Materiallisten generieren. Das benötigte Material konnte so laut Anwendern just-in-time auf dem begrenzten Lagerplatz in der Florentiner Altstadt angeliefert werden.