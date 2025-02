Kompakte Impulsvorträge sowie Erfahrungsaustausch unter Branchenkollegen: In Kürze finden wieder die Bauunternehmer-Tage von Layher statt. Foto: Layher

Damit greift der Systemgerüstspezialist aktuelle Branchenthemen rund um den Bereich Gerüstlösungen für Baustellen auf – und vermittelt konkrete Tipps. Zu den Referenten zählen sowohl Experten aus der Praxis als auch Layher Spezialisten. Zeit für den wichtigen Austausch unter Branchenkollegen in entspannter Atmosphäre kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Den Auftakt macht in dieser Saison der Bauunternehmer-Tag in Berlin am 20. Februar 2025. Als Location dient das "Stadion an der Alten Försterei" – inklusive Führung durch die traditionsreiche Spielstätte. Weitere Informationen finden Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer sowie Verantwortliche aus den Bereichen Bau- und Projektleitung, Planung, Arbeitsvorbereitung sowie Einkauf unter der Adresse stammtische.layher.com.

"Layher Systemlösungen kommen in jeder Phase eines Bauprojekts zum Einsatz", erläutert Konrad Böhnke, Vertriebsleiter Bau. "Als Bautreppenturm, als Überbrückung oder auch als Trag- und Bewehrungsgerüst. Anhand konkreter Beispiele aus der Praxis können sich unsere Gäste bei den Bauunternehmer-Tagen selbst überzeugen, wie die Layher Systemlösungen und digitale Services zu mehr Baustelleneffizienz, aber auch zu mehr Arbeitssicherheit beitragen."

Ein aktuelles Beispiel ist ein Brückenbauprojekt aus Hamburg. Dabei wurde für Schalungsarbeiten ein Allround Traggerüst TG 60 errichtet. Mit dem digitalen Layher Service SIM2Field ließ sich laut eigener Aussage die komplexe Gerüstkonstruktion über eine Totalstation erheblich schneller und gleichzeitig präzise einmessen.

Die Firma Karl Köhler Bauunternehmung GmbH & Co. KG aus Heidenau stellt zudem ihr Projekt von "Berlins größter Regentonne" vor – und wie die Kombination aus Allround Traggerüst TG 60 und Aluminium-Träger TwixBeam als Jochträger zur erfolgreichen Realisierung beitragen kann. Ergänzt wird der Bauunternehmer-Tag durch einen Fachvortrag von Andreas Krebs zur ATV DIN 18451.

Der Gerüstbaumeister will in kompakter Form die wichtigsten Änderungen der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) – DIN 18451 im Hinblick auf Abrechnung, Aufmaß sowie Ausschreibung von Gerüstbauleistungen erläutern und praktische Hinweise zur Umsetzung geben.