Weißenhorn (ABZ). – Die aktuellen Herausforderungen der Baubranche haben es in sich: Große Aufgaben in Neubau und Sanierung treffen auf Fachkräftemangel und knappe Rohstoffe. Das Halten der Fachkräfte und flexible Prozesse im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung werden deshalb immer wichtiger.

Auch das Innengeländer lässt sich nach Aussage von Peri einfach und sicher von der unteren Gerüstlage aus nach oben schwenken. Foto: Peri

Das bedeutet, Verantwortung für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen und gleichzeitig rund um die Baustelle effizient zu arbeiten. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist hier laut Peri das Gerüstsystem.

Wer im Gerüstbau wettbewerbsfähig bleiben will, muss sich heute einiges einfallen lassen, denn die Ansprüche an einen attraktiven Arbeitsplatz wachsen. Eine hohe Sicherheit auf der Baustelle, moderne Gerüstsysteme und digitale Tools entwickeln sich zum Standard. Gerüstbaubetriebe setzen sich daher mehr mit ihrer sozialen Verantwortung als Unternehmen auseinander. Gleichzeitig verlangen beispielsweise komplexe Sanierungsaufgaben eine hohe Effizienz und Flexibilität in allen Bereichen, von Beratung und Material über Montage bis Logistik. Mit einer modernen, flexiblen Gerüstlösung und einem Hersteller, der umfassende Beratungs- und Serviceleistungen bietet, können sich Unternehmen auch langfristig gut aufstellen, um nachhaltig zu wirtschaften.

Sicherheitsbestimmungen sind wichtig

Sicherheitsbestimmungen wie die technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2121-1 sind wichtig, schützen sie doch die Gesundheit und das Leben der Fachkräfte auf der Baustelle. Wird der zusätzliche Sicherheitsaufwand aber unverhältnismäßig groß, besteht die Gefahr, dass manche Regeln umgangen werden. Das bedeutet: Je einfacher und zeitsparender die Sicherheitsregeln im Gerüstbau umgesetzt werden können, desto leichter tun sich alle Beteiligten, vom Bauunternehmer bis zum Gerüstbauer.

Das hat auch Martin Schäfer, Geschäftsführer von Schäfer Gerüstbau in Memmenhausen, festgestellt: "Als Chef wollte ich ein System mit der maximalen technischen Sicherheit zur Verfügung stellen. Eines, bei dem ich nicht jeden Tag Mahnungen aussprechen muss, weil niemand die Zusatzbauteile nutzt." Deshalb hat der Gerüsthersteller Peri seinen PERI UP Gerüstbaukasten von vorneherein mit einem Plus an Arbeitssicherheit ausgestattet. So gewährleistet die im System integrierte vorlaufende Geländermontage schon während des Aufbaus eine hohe Sicherheit auf der Baustelle. Die Gerüstbauer sind beim Betreten der nächsthöheren Gerüstlage durch das bereits montierte Geländer gesichert – ohne zusätzliche Bauteile. Auch an der Gerüstinnenseite und an Treppenaufgängen ist die vorlaufende Montage im System integriert. Damit erfüllen Gerüstbauunternehmen die TRBS 2121-1 ohne zeitraubende temporäre Sicherheitslösungen. Zusätzliche Sicherheit auch während der Standzeit des Gerüsts bieten die versatz- und stolperfreien Belagsflächen.

Arbeitsalltag optimal gestalten

Eine hohe Effizienz ermöglicht eine optimale Gestaltung des Arbeitsalltags. Dabei liegt das Potenzial eines Gerüstbauprojekts nicht nur in der Montage auf der Baustelle, sondern umfasst die gesamte Prozesskette, von der vorausschauenden Beratung über die digitale Planung bis hin zur optimierten Logistik. Mit einem Partner, der entlang der Abläufe von vorne bis hinten gut aufgestellt ist, haben Gerüstbaubetriebe eine sichere Basis. Als Komplettanbieter steht der Hersteller Peri nach eigenen Angaben deshalb seinen Kunden gerne schon in der Frühphase eines Bauvorhabens zur Seite, um mit seiner Expertise die Weichen für einen ganzheitlich verbesserten Projektablauf zu stellen. Die digitalen 3D-Planungstools sollen helfen, den Gerüstaufbau vorab sichtbar zu machen und vollständig zu durchdenken.

Mit dem flexiblen PERI UP Gerüstbaukasten haben Kunden außerdem einen besonderen Vorteil: Das Gerüstsystem macht die Grundsatzentscheidung zwischen Rahmen- und Modulbauweise überflüssig, denn es vereint die Vorteile beider Gerüstarten in einem einzigen integralen Baukasten. Die Teile sind untereinander kompatibel und decken laut Peri nahezu alle Anwendungen im Gerüstbau ab. Für besonders anspruchsvolle Projekte lasse sich der Gerüstbaukasten außerdem durch die VARIOKIT Stahlbauteile zum "Superbaukasten" erweitern. Das vergrößert das Portfolio von Gerüstbauunternehmen und bedeutet noch mehr Flexibilität beim Einsatz des vorhandenen Gerüstmaterials.

Leicht zu handhaben

Im Handling erleichtert die Systemlösung nach Aussage von Peri ein schnelles, sicheres und effizientes Arbeiten: Durch die integrierten Gerüstknoten – auch an den Vertikalbauteilen für Fassadeneinrüstungen – ersparen sich Gerüstbauer beim Aufbau an vielen Stellen das aufwendige Montieren von Kupplungen. Mit den beiden Verriegelungsmechanismen Gravity Lock und Locking Deck sind Riegel und Beläge laut Peri einfach und nahezu werkzeugfrei gesichert.

Wie schnell sich ein Fassadengerüst mit PERI UP wirklich aufbauen lässt, hat jetzt das izb (Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau) in der unabhängigen Studie "Richtzeiten im Gerüstbau" (ISBN-Nr. 978-3-939216-33-9) untersucht. Der großangelegte Vergleich mehrerer Fassadengerüstsysteme unter realen Baustellenbedingungen zeigt, dass die Fassadeneinrüstungen mit dem PERI UP Gerüstbaukasten in dieser Studie um bis zu 21 % schneller sind. Und das bezieht sich auch auf Fassadengerüste mit unterschiedlichen Ausprägungen wie beispielsweise Dachfang oder Innengeländer.