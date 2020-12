Um sich dem Grünschnitt und Forstarbeiten widmen zu können, investierte Alexander Poske (l.) in einen Cat-Mobilbagger M315F und in einen Cat-Kettenbagger 323 bei Zeppelin und Verkaufsrepräsentant Kristof Kramer.

Wallenhorst (ABZ). – Nie war die Nachfrage nach einem eigenen Pool größer als im Jahr der Corona-Krise. Weil die Deutschen 2020 Heimaturlaub bevorzugten, wollten sie zu Hause planschen. Das spürte auch der Garten- und Landschaftsbauer Alexander Poske aus Wallenhorst. Sein Betrieb war beim Bau von Pools und Schwimmteichen gefragt – eine Kolonne war schwerpunktmäßig mit dem Poolbau beschäftigt, um Kundenwünsche umzusetzen.

"Wir haben gleich acht hochwertige Pools in diesem Jahr realisiert – so viele wie noch nie. Darunter fielen sogar Schwimmbecken für Hochleistungsschwimmer", räumt Unternehmer Alexander Poske ein. Dabei ist der Poolbau nicht sein einziges Standbein, das er seit 2009 im Einzugsbereich von rund 150 km um Wallenhorst in der Region Osnabrück aufgebaut hat.



Als Einzelunternehmen begann Poske in den Garten- und Landschaftsbau einzusteigen. Mit der Anschaffung der ersten größeren Baumaschine wuchs schnell auch der Auftragsumfang. Neben Privatgärten führen 25 Mitarbeiter Aufträge rund ums Grün für Kommunen und Industriebetriebe aus, wenn neue Außenanlagen zu gestalten sind oder bestehende Gärten neu umgestaltet werden sollen. Pflegeaufgaben gehören genauso zum Betätigungsfeld. Um sich dem Grünschnitt und Forstarbeiten widmen zu können, wurde kürzlich in einen neuen Cat-Mobilbagger M315F und Cat-Kettenbagger 323 der neuen Generation investiert. Sie werden unter anderem mit einer Baumschere und einem Forstmulcher in der Grünpflege eingesetzt. "Beide sind aufeinander abgestimmt und identisch ausgerüstet, sodass sie im Doppelpack arbeiten können", erklärt Poske.

Baufeldräumungen stehen ebenfalls auf der To-do-Liste. Ein Cat-Kettendozer des Typs D6K2 ist im Einsatz für den Kulturbau, sprich im Boden- und Gewässerschutz. Noch nutzt das Unternehmen Raupe und Bagger mit einer 2D-Steuerung. "Allerdings spüren wir verstärkt Anfragen nach 3D, weil wir viele Aufträge für große Baufirmen ausführen. Hier werden wir uns wohl nächstes Jahr weiter verstärken, weil wir uns anpassen müssen", kündigt der Unternehmer an. Außerdem arbeitet sein Betrieb eng mit namhaften Landschaftsarchitekten zusammen und führt Arbeiten für Bauträger aus. Seit 2019 bezieht die Firmengruppe Baumaschinen über die Zeppelin-Niederlassung Osnabrück und deren Verkaufsrepräsentanten Kristof Kramer. Überzeugen konnte den Unternehmer das Produkt, das er ausprobieren durfte, bevor er einen Kaufvertrag unterzeichnete. "Allein die neuen Joysticks bei den Minibaggern der neuen Generation sind eine feine Sache, die von vielen Mitarbeitern gerne genutzt werden. Grundsätzlich stimmt bei den Cat-Maschinen und bei der Firma Zeppelin einfach das Gesamtpaket. Ich bin mit der Rundum-Leistung seitens des Vertriebs und dem sehr guten Full-Service äußerst zufrieden", nennt er die Gründe, auf Zeppelin und Cat umzusteigen.