In der Woche vom 3. bis 7. Dezember stoppte der Christmas Truck an zwölf Stationen wie Kinderheimen und Tafeln.

Karlsruhe (ABZ). – Ein festlich geschmückter Lkw fuhr fünf Tage durch Deutschland und brachte Weihnachtsgeschenke für rd. 1500 sozial benachteiligte Kinder. In der Woche vom 3. bis 7. Dezember stoppte der Christmas Truck an zwölf Stationen wie Kinderheimen und Tafeln. Die Tour ist eine Aktion des Schweizer Unternehmens JML Janina Martig Logistics GmbH und der deutschen Til Schweiger Foundation. Michelin stiftete als einer der Hauptsponsoren einen zwölfteiligen Reifensatz der spritsparenden Serie

Michelin X Line Energy für die Lkw-Bereifung sowie Geschenke für die Kinder. „Auch wenn die Geschenke statt auf einem Schlitten mit einem festlichen und modernen Lkw gebracht werden, ist es eine tolle Aktion, an der wir uns gerne beteiligen. Wir danken auch den vielen Freiwilligen, die Hunderte Säckchen gepackt haben“, sagt Philipp Ostbomk, Direktor Vertrieb B2B Michelin DACH.

Die Idee des Christmas Trucks stammt von Janina Martig, Inhaberin des einzigen Logistikunternehmens mit ausschließlich weiblichen Fahrern. Sie organisierte die wohltätige Veranstaltung und saß selbst am Steuer des Geschenketrucks. Die Tour führte nach Frankfurt, Nordkirchen, Duisburg, Herten, Dortmund, Sprockhövel, Osnabrück, Bielefeld, Berlin, Braunschweig und Hamburg. An der letzten Station war als zusätzliche Überraschung der beliebte Michelin Mann an Bord des Lkw und sorgte für gute Stimmung beim Verteilen der Geschenke.