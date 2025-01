Abu Dhabi/VAE (ABZ). – Mit dem Hochhausensemble Pixel entsteht laut dem Fassadenhersteller Moeding ein erster aufsehenerregender Baustein für das neue Makers District an der Ostseite der ar-Rim-Insel in Abu Dhabi.

Die Kuben des Hochhausensembles Pixel bilden Loggien, Terrassen oder Gründächer aus, die sich graduell in den Innenhof ausbreiten. Foto: Jon Walli

Auf einer Fläche von 18 ha lasse dort der Entwickler IMKAN ein modernes Stadtquartier entstehen, das der gängigen Einzelerscheinung von Bauwerken entgegenwirken soll. Die Aufgabe übersetzten die Architekten im Fall des Wohnkomplexes bereits durch die Anordnung der sieben Hochhäuser. Anstatt einer gereihten Ausführung formt das Ensemble einen rundlichen Block aus, der einen zentralen Platz scheinbar spielerisch umfließt, erklärt das Unternehmen. Die sieben Hochhäuser sollen 525 Wohneinheiten sowie Büros, Geschäftsräume, Einzelhandel und Gastronomie aufnehmen. Interaktion und sozialer Austausch werden gefördert.

Dies bildet sich laut dem Fassaden-Hersteller auch formal ab. Wie einzelne Pixel zerfalle die starre, gerasterte Quaderstruktur eines jeden einzelnen Hochhauses zur Mitte hin. Die Pixel-Kuben bilden dabei Erker, Loggien, Terrassen oder Gründächer aus, die sich graduell in den Innenhof ausbreiten, informiert Moeding. Der Gebäudekomplex soll durch zahlreiche Details imponieren. So gehen an den Fassaden etwa glatte in feingliedrig strukturierte Betonflächen über, heißt es.

Das grafische Muster der Schalungshaut sei von der Künstlerin Nicole Martens entworfen worden, die sich von der Oberflächenstruktur von Austern und Muscheln inspirieren ließ. Weiterer Ortsbezug stelle sich über die – ebenfalls pixelartigen –Ziegelplatten her, die nicht nur an den Kuben, sondern auch über den Freiflächen zur Verschattung und als Sichtschutz dienten. Die Fassadenelemente seien in 14 glasierten Pastellfarben ausgeführt. Sie sollen durch die farbliche Anordnung wie Perlmutt einer Muschelinnenseite anmuten.

Die charakterbildenden Fassadenelemente sind aus dem neu entwickelten Ziegelgitter Seraton von Moeding gefertigt. Die innovative Produktreihe, für die mehrere internationale Patente vorliegen sollen, eröffnet Planenden laut Hersteller einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten.

So ließen sich entlang des Gittersystems Ziegelplatten in unterschiedlicher Größe, Farbe und Anordnung reihen, die der Hülle hohe Individualität verliehen. Farbe und Form der Platten sollen individuell festgelegt werden können. Auch größere Lücken sind möglich, um unterschiedliche Durchlässigkeit erzielen zu können, teilt Moeding mit.

Auch in Abu Dhabi lebe das Projekt von der Perfektion jedes einzelnen Pixels. Die SERATON-Platten würden auf Edelstahlseile eingespannt und mithilfe von Edelstahlkugeln derart befestigt, dass die Unterkonstruktion unsichtbar bleibe. Die Kleinteiligkeit, die das Kuben-Motiv fortschreibt, und die außergewöhnliche, perlmuttartige Farbgebung lasse das Fassadenelement im Projekt Pixel zu einem wahren Kunstwerk avancieren.