Gesündere Arbeitsplätze sind eine gute Investition

Köln (ABZ). - tremco illbruck beteiligt sich an zukunftsweisendem Projekt - Mit dem Forschungsprojekt „My Future Office“ erarbeiten Sentinel Haus Institut und TÜV Rheinland gemeinsam mit Partnern und Experten Antworten auf wichtige Zukunftsfragen für Investoren und Eigentümer von Büroimmobilien. Gesündere Bürogebäude steigern die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern und stärken die positive Beziehung zum Arbeitsplatz bei gleichzeitiger Reduktion von Abwesenheitszeiten. Um diese Ziele zu erreichen, aktiviert das Sentinel Haus Institut, Marktführer bei der gesundheitlichen Qualitätssicherung in Gebäuden, in Kooperation mit TÜV Rheinland sein umfangreiches Netzwerk. Als Partner des Sentinel Haus Instituts beteiligt sich auch tremco illbruck u.a. mit illbruck JF100 Dämmschaum.



Im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter spielt ein guter und gesünderer Arbeitsplatz eine zentrale Rolle. Das Projekt "My Future Office" stellt die dafür relevanten Zukunftsthemen in den Fokus. Beteiligt an dem Projekt sind aktuell 16 Kooperationspartner, darunter 14 Hersteller. Eingebunden sind zudem Experten aus Umweltbehörden, Medizin, Baurecht, Architektur und Fachplanung.



Ziel ist die Entwicklung von Standards für rentable, nachhaltige und gesündere Bürogebäude, sowohl im Neubau wie bei einer Sanierung.

Aktuell laufen Prüfungen von Bauteilsystemen, mit denen eine hohe gesundheitliche Sicherheit gewährleistet werden kann. Darüber hinaus beleuchtet My Future Office zahlreiche Faktoren, die die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden beeinflussen, etwa die Tageslichtversorgung, den Schallschutz oder die Raumklimatisierung. Entsprechend müssen die verwendeten Materialien hohen Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Wohngesundheit erfüllen. Mit illbruck JF100 Dämmschaum kommt ein Produkt zum Einsatz, das für die nachhaltige Dämmung und Isolierung von Innenfugen im Trockenbau-, Türen- und Fensterbereich steht. Wegen der schnellen und vor allem sauberen Verarbeitung eignet sich JF100 besonders in der Renovierung und Sanierung. Zudem kann JF100 durch seine hohe Elastizität von ca. 25% Bauteilbewegungen besser aufnehmen.



Geprüfte Baustoffe und Bausysteme erhalten vor allem vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils zur deutschen Baustoffzulassung, das gesundheitlich ungeprüften Bauprodukten den Zugang auf den deutschen Markt erleichtert und die Haftungssituation für Hersteller, Baustoffhandel, Architekten und Investoren verändert, an Relevanz. Für Office-Immobilien gilt dies verstärkt, da gesundheitliche Beeinträchtigungen der Mitarbeitenden sich direkt auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens auswirken. Umgekehrt ist eine unter gesundheitlichen Aspekten optimale Arbeitsumgebung Motivation für die Mitarbeiter und positiver Imagefaktor für den Arbeitgeber.





Die Anbindung von My Future Office an die Praxis bei Projektierung, Planung und Bau von Büroimmobilien stellen mehrere Fachbeiräte u.a. mit Architekten, Herstellern und dem TÜV Rheinland sicher. Auf der Internetseite des Forschungsprojektes erhalten Investoren und Eigentümer von Büroimmobilien kostenfreien Zugang zu einem Renditekalkulator. Anhand einer umfangreichen Datenbank lässt sich in wenigen Minuten die Rendite einer Sanierung von Bürogebäuden in einer ersten Vorschau berechnen. Im Rahmen von My Future Office sind reale Modellprojekte geplant, in denen die Erkenntnisse der Forschungsphase beim Bau oder der Sanierung mehrerer Bürogebäude umgesetzt werden. Innovative Investoren, die mit einem in Planung befindlichen Bau- oder Sanierungsobjekt von den Ergebnissen und der direkten Zusammenarbeit im Netzwerk profitieren wollen, sind eingeladen, sich über die Website: www.my-future-office.de mit dem Projektmanagement in Verbindung zu setzen.