Zum Einsatz kam dafür ein Liebherr-Mobilkran vom Typ LTM 1450-8.1 der Feldman Pneukran + Transport AG mit Sitz in Bilten östlich des Zürichsees. In knapp 50 m Distanz musste der moderne Fahrzeugkran die Teile des stählernen Unterbaus sowie die einzelnen Komponenten des Obendreherkrans zur Baustelle heben. Dank des hydraulisch verstellbaren VarioBallast-Systems genügten dem Modell LTM 1450-8.1 nur 104 t an Gegengewicht bei maximalem Radius auch für die schwersten Lasten des Unterfangens. Der 60 m lange Hauptausleger des Baukrans stellte mit 10 t Bruttolast die gewichtigste der Komponenten dar.

Knapp wurde es lediglich hinsichtlich der Teleskoplänge beim Einbau des Drehkranzes in knapp 70 m Hakenhöhe: Das Team von Feldmann hatte deswegen an der Teleskopspitze des Mobilkrans eine Mastnase an den Rollenkopf montiert. "Die Mastnase bringt uns effektiv etwa 80 bis 90 Zentimeter mehr an Ausladung und erspart uns den Anbau einer Gitterspitze", erklärte Manfred Moosmann, Feldmanns Kranfahrer auf dem LTM 1450-8.1. Nicht nur den Aufbau von Baukran und Portal, welches den Publikumsverkehr auf dem Schlossareal während der Sanierungsarbeiten erlaubt, auch die Ausstattung der Baustelle mit Containern und weiterem Material haben Moosmann und sein starker Mobilkran in zwei Tagen von der tiefer gelegenen Altstadt aus erledigt.

Voraussichtlich im Sommer 2024 baut sich der LTM 1450-8.1 dann erneut zwischen den schmucken Altstadthäusern auf, um nach Abschluss der Arbeiten an dem festungsähnlichen Gebäude den Kran wieder zu demontieren. Die Feldmann Pneukran + Transport AG unterhält in der Region um den Zürichsee drei Standorte für seine Aktivitäten mit den Schwerpunkten Kranarbeit, Schwertransport und Montagetechnik. Zwei Dutzend Mobil- und Mobilbaukrane sind für das Unternehmen im Einsatz. Darunter auch der erste ausgelieferte Liebherr-Mobilkran vom Typ LTM 1300-6.3.