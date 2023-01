Frankfurt am Main (ABZ). – Die Albert Gerüst- und Gerätetechnik GmbH bietet Gitterträger in drei verschiedenen Varianten an. Diese sind jeweils ab einer Länge von 2,25 m bis hin zu 8,25 m erhältlich. Dabei werden alle Varianten und Längen aus Aluminiumrohren 48,3 x 4 mm gefertigt.

Je nach Bedarf kann bei den Viereckgitterträgern eine Kabelüberbrückung mit individuellen Überbrückungslängen errichtet werden. Foto: Albert Gerüst- und Gerätetechnik

Je nach Bedarf kann zwischen dem klassischen Gitterträger, dem Dreieckgitterträger oder Viereckgitterträger gewählt werden. So eignet sich der Zweigurtgitterträger laut Hersteller beispielsweise für die Überbrückung von Garagen und Hofeinfahrten. Die Dreieckgitterträger des Herstellers sind extrem verwindungssteif und weisen eine hohe Streckenlast auf. Die Nutzung als knicksichere Stütze oder Träger, sowie als Beleuchtungstraverse sind mögliche Einsatzvarianten. Vor allem die Viereckgitterträger sind nach Angaben von Albert Gerüst- und Gerätetechnik universell einsetzbar und kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Lasten aufgenommen werden müssen.

In verschiedenen Längen verfügbar

Die aus Aluminium bestehenden Viereckgitterträger, mit einer Bauhöhe von 45 x 45 cm, sind in verschiedenen Längen erhältlich. Je nach Bedarf kann so eine Kabelüberbrückung mit individuellen Überbrückungslängen errichtet werden. Kabelüberführungen kommen vor allem im Außenbereich bei der Überbrückung von Straßen und Gehwegen oder an Orten, an denen temporäre Überbrückungslösungen benötigt werden, zum Einsatz. Durch die Rohrverbinder und übrigen Verbindungselemente gestaltet sich die Montage der Kabelüberführung schnell und unkompliziert. Durch das großzügige Innenmaß der Albert Viereckgitterträger ist das Durchführen von Versorgungsleitungen laut Hersteller problemlos möglich. Kabel und Rohre werden so vor Quetschungen und Beschädigungen geschützt. Die jeweilige Durchfahrthöhe, sowie die Überbrückungslänge lässt sich flexibel gestalten und ist bis zu einer Höhe von 5,25 m und einer Länge von 21 m statisch nachgewiesen.

Die erforderliche Ballastierung richtet sich nach der Spannweite der Kabelüberführung und ist ebenfalls im statischen Nachweis ersichtlich. Die Kabelbrücke muss auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund aufgestellt und von Personen mit ausreichender Fachkenntnis auf- beziehungsweise abgebaut werden. Albert Gerüst- und Gerätetechnik ist ein familiengeführtes Unternehmen mit langer Tradition. Der Gerüstproduzent beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter und verarbeitet jährlich etwa 500 t Aluminium zu Fassadengerüsten, Fahrgerüsten und Gerüstzubehör. Außer den genannten Produkten bietet der Hersteller auch Sonderlösungen zur Umsetzung von individuellen Projekten an. Außerdem entwickelt Albert Gerüst- und Gerätetechnik kontinuierlich neue Produkte, wie zum Beispiel die Schutznetzstütze aus Aluminium.

Breitgefächerte Kompetenz

Die Entwicklungskompetenz des Unternehmens reicht mehr als 75 Jahre zurück. Ein Beweis für dessen Innovationskraft sind nach eigener Aussage zahlreiche Zulassungen und die stetigen Weiterentwicklungen der Produkte. Die hohe Kundenzufriedenheit, die durch eine hohe Qualität der Produkte erlangt wurde, bildet den obersten Unternehmensgrundsatz. Der Gerüsthersteller verfügt über alle notwendigen Prüfbescheinigungen nach EN ISO 9606-2, ist von der DEKRA nach ISO 9001:2015 zertifiziert und deren werkseigene Produktionskontrolle wird vom Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. nach EN 1090-2:2011-10 überwacht.