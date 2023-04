Mit der Glasgeländer-Reihe GM RAILING lassen sich äußerst sichere und dabei leicht wirkende Absturzsicherungen verwirklichen. Foto: Glas Marte

Bregenz/Österreich (ABZ). – Hervorragende Funktionalität, einfache Montage und ansprechendes Design – diese Aspekte sind Glas Marte bei seinen Produkten nach eigenen Angaben extrem wichtig. Letzteres zeigt sich darin, dass das Unternehmen bereits zum fünften Mal den German Design Award erhielt – den neuesten für die Glasveredelung GM CHROME. Das Unternehmen stellt diese sowie mehrere Varianten des Glasgeländers GM RAILING und verschiedene Zargen- und Schiebesysteme auf der BAU 2023 aus.

GM CHROME ist eine reflektierende, verchromte Glasbeschichtung, bei der individuelle Motive dauerhaft auf die Glasoberfläche gebracht werden. Diese sind entweder kaum wahrnehmbar oder fallen durch tiefe Kontraste auf. Farblich besteht die Wahl zwischen Chrom, Gold und Kupfer. Dabei sind die GM-CHROME -Gläser nicht nur robust und ästhetisch, sie eignen sich auch als zuverlässiger Sonnen-, Wärme- und Vogelschutz.

Vor Absturz geschützt

Die Absturzsicherungen der GM-RAILING-Reihe verfügen über umfangreiche Varianten, dank derer sie sich für unterschiedlichste Einbausituationen eignen. Gemeinsam ist ihnen ihr großer Glasanteil (ohne Rahmen oder Steher) sowie die hohlraumfreie und spannungsfreie Glaslagerung infolge der werkseitigen Vorfertigung. Nicht zuletzt lassen sie sich dank des modularen Aufbaus einfach befestigen.

Dabei gehört GM RAILING UNI – aufgrund der verschiedenen Baureihen – zu den flexibelsten Absturzsicherungen des Herstellers. Dieser bietet nach eigenen Angaben zur Montage drei verschiedene Aluminium-Unterkonstruktionen an. Zudem besteht die Möglichkeit, das Geländer mit einem Stahlwinkel am Gebäude zu befestigen. Noch leichter lässt sich GM RAILING DOUBLE mit dem Bauwerk verbinden. Dessen Unterkonstruktion besteht aus einem U-Profil, das mit dem Untergrund verschraubt wird. Nachdem der Injektionsmörtel eingebracht wurde, kann das Glasmodul eingehängt und ausgerichtet werden. Durch die vollflächige Verklebung und das beidseitige Ineinandergreifen von U-Profil und Glasmodul ist die Absturzsicherung außergewöhnlich stabil. Dabei ist das Glasgeländer schlanker als viele vergleichbare Systeme, da das U-Profil minimal (80 x 100 mm) dimensioniert ist.

Ebenfalls filigran sind die GM ZARGENPROFILE. Beispielsweise hat die L-Zarge eine Ansichtsbreite von 22 mm und eine Bautiefe von 40 mm. Zudem ist eine T-Zarge als zweites Profil erhältlich. Türen, Festverglasungen und Oberlichter lassen sich je nach projektbezogenen Anforderungen optimal kombinieren – bei exakt gleicher Bautiefe, ohne Vorsprünge oder Kanten.

Im oberen Laufschuh eingeklebt und fixiert

Völlig ohne Rahmen kommt das Schiebesystem GM TOPROLL 6/8 aus. Bei ihm werden die Gläser im oberen Laufschuh eingeklebt und mit Bolzen fixiert. Es eignet sich für die Verglasung von Balkonen, Loggien sowie Terrassen und kann je nach Bedarf 2-, 3- oder 4-bahnig ausgeführt werden. Neben diesem Schiebesystem zeigt Glas Marte in München noch weitere für den Außen- und Innenbereich. Sie zeichnen sich jeweils durch besondere Eigenschaften wie zum Beispiel eine sehr geringe Bauhöhe (GM TOPROLL SMART) aus. Wer mehr über die Produkte von Glas Marte erfahren will, sollte das Unternehmen auf der BAU in München besuchen. Die Stand Nummer 129 befindet sich in Halle C3.