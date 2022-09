Guteneck (ABZ). – Ein 128 m hoher Wolkenkratzer namens The Spin steht Ecke Mainzer Landstraße/Güterplatz in Frankfurt am Main. Damit bildet er den Eingang zum sogenannten Europaviertel. The Spin ist das erste Hochhaus mit Dachterrasse an der Mainzer Landstraße seit rund 30 Jahren. Die Mitwirkung an diesem Architektenprojekt macht das gesamte Uplifter Team nach eigenen Angaben besonders stolz.

Der Glassworker GW1125 kam bei The Spin mit einer Sonderkonstruktion zum Einsatz. Foto: Uplifter

Seit Januar 2022 ist der Rohbau des Hochhauses The Spin abgeschlossen. Bereits in der frühen Bauphase war die Hebetechnik von Uplifter im Einsatz: Mit dem MAEDA Minikran MC305 wurden die verschiedensten Bauelemente verhoben. Trotz seiner geringen Größe ist dieser Minikran laut Hersteller sehr leistungsstark und kommt an schwer zugänglichen Stellen und auf Baustellen optimal zum Einsatz. Er hat eine Tragkraft von bis zu 2980 kg bei einer Eigenbreite von nur 1,28 m und einer maximalen Hubhöhe von 12,52 m. Dieser Kran ist ebenfalls als vollelektrische Variante erhältlich.

Montagekonzepte für Fassaden- und Glaselementen



Derzeit sind die Fassadenarbeiten, Innenausbau und die technische Gebäudeausstattung von The Spin in vollem Gang. Uplifter ist nach eigener Aussage dank seines enormen Know-hows und mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hebe- und Vakuumtechnik für Montagekonzepte von Fassaden- und Glaselementen auf Großbaustellen ein starker Partner. Der große Mietpark im Raum Frankfurt sei sowohl durch die Anzahl als auch durch die Vielfalt der Geräte bestens ausgerüstet für Großprojekte. Aber auch kleine Handwerksbetriebe sind bei Uplifter langjährige Kunden.



Mieten direkt vom Hersteller hat viele Vorteile. Kurzfristige Sonderlösungen und Spezialanwendungen stellen laut Unternehmen für die Mitarbeitenden von Uplifter kein Hindernis dar. So wurde zum Beispiel eine Sonderkonstruktion am Glassworker GW1125 kurzfristig für das Projekt The Spin in enger Teamarbeit entwickelt und realisiert. Das Vakuumkreuz wurde so angepasst, dass spezielle Eckelemente schnell und sicher produziert und montiert werden können.

Montage im 22. bis 31. Obergeschoss



Auch für die Montage der oberen Glasscheiben in den künftigen Büros im 22. bis 31. Obergeschoss hat das Uplifter-Team vor Ort eine Lösung gefunden. Mit Überhangtraverse und Manipulator werden die Fensterelemente in luftiger Höhe gesichert und versetzt. Der Clou: Die per Funkfernbedienung steuerbare Überhangtraverse verfügt über zwei motorbetriebene Ventilatoren. Per Knopfdruck kann die Traverse exakt in Position gebracht werden. Daraus habe sich eine enorme Zeitersparnis ergeben.

Bereits vor einigen Jahren war die Technik von Uplifter beim benachbarten Prestigeprojekt Grand Tower, das größte Wohngebäude Deutschlands, im Einsatz: Für den Transport der Bauelemente wurden aus dem Uplifter-Mietpark mit Standort in Münster mehrere Modelle des Glassworker (eine Eigenentwicklung der Uplifter-Produktion in Nabburg) mit Bediener angemietet.

Erfahrung, Zuverlässigkeit und schnell verfügbare Mietgeräte mit oder ohne Bediener gehören bei Uplifter nach eigenen Angaben zum Service. Die deutschlandweite Vermietung sei bei Uplifter neben Entwicklung, Produktion, Verkauf und Service ein zentrales Standbein des Unternehmens.