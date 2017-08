50.000stes Objekt ausgeliefert

Saarwellingen (ABZ).- Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Für Bauherrin Esther Steffen in Saarwellingen gab es vor wenigen Tagen gleich doppelten Grund zur Freude. Zum einen fiel der offizielle Startschuss für das eigene Heim, zum anderen war sie die glückliche Empfängerin des 50.000sten ausgelieferten Objekts der Firma glatthaar-fertigkeller. Und so ließ es sich Geschäftsführer Michael Gruben denn auch nicht nehmen, im Rahmen eines Baustellenbesuchs den individuell geplanten Keller samt Präsent persönlich „zu übergeben.“



„Das war auch für unser Unternehmen ein ganz besonderer Termin“, so Michael Gruben. „Mit dem 50.000 Objekt, das unser Werk in Schramberg-Waldmössingen verlassen hat, wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein in der 37-jährigen Firmengeschichte von glatthaar-fertigkeller sprichwörtlich „in Beton gemeißelt“. 50.000 Objekte dokumentieren nicht nur ein kontinuierliches Wachstum eines mittelständischen Unternehmens, sondern zeigen auch, was die hochmotivierte glatthaar-Mannschaft zu leisten vermag. Sie zeigen aber auch, dass ein starkes deutsches Produkt „Made in Germany“ europaweit etabliert und das Vertrauen der Kunden in die Marke glatthaar gerechtfertigt ist.“



Der Fertigkellerhersteller glatthaar-fertigkeller ist heute europaweiter Marktführer im Segment Fertigkellerbau. Die 37-jährige erfolgreiche Unternehmensentwicklung lenkte und lenkt der Mittelständler mit hohen externen und internen Qualitätskontrollmechanismen einschließlich TÜV-Zertifizierungen, kluger und vorausschauender Fachkräfteentwicklung und –sicherung, aber auch einer eigenen Innovations- und Entwicklungsabteilung, die an der konsequenten Weiterentwicklung der Keller- und Bodenplattenprodukte mitwirkt. Bestandteil der Unternehmensstrategie ist zudem die Individualisierung aller Bauprojekte nach Kundenwunsch in Planung und Ausführung sowie die Gestellung eines Projektleiters an die Seite der Bauherren während des gesamten Bauverlaufs. „Damit gewährleisten wir nicht nur die unabdingbare Sicherheit für und die Nähe zum Kunden, sondern auch vor Ort eine lückenlose Qualitätsüberwachung und reibungslose Abläufe, “ unterstreicht Gruben.