Bremen (ABZ). – Das Architektur- und Ingenieurbüro Sweco ist mit der Planung von Schallschutzwänden (SSW) an verschiedenen niedersächsischen Bahnstrecken in Stadland, Bissendorf bei Osnabrück, Hameln und Bad Pyrmont mit einer Gesamtlänge von etwa 14 km beauftragt. Dazu gehören die Grundlagenermittlung, die Vor-, Entwurfs- und die Genehmigungsplanung sowie optional die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen. Die Planung für die neuen Schallschutzwände in Niedersachsen beinhaltet im Wesentlichen die ingenieurtechnische Objekt- und Tragwerksplanung, die Umweltplanung, die Baugrunduntersuchungen inklusive der Baugrundbeurteilungen und die Entwurfsvermessung.

Zusätzlich zu den Schallschutzwänden auf den Bahndämmen sollen außerdem 26 gesonderte Bauwerke bis zu 50 m Stützweite neben den vorhandenen Eisenbahnbrücken geplant werden, da dort die Lärmschutzwände aus statischen und geometrischen Gründen nicht angebracht werden können. Die Schallschutzwände sollen an den Bahnstrecken Hude–Nordenham-Blexen, Hannover–Altenbeken und Löhne–Rheine errichtet werden.

"Wir freuen uns sehr, von der DB Netz AG mit den Planungen der Schallschutzwände in Niedersachsen beauftragt worden zu sein und so zur Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms beizutragen. Diese Maßnahmen kommen insbesondere den direkt neben den vorhandenen Gleisanlagen ansässigen Anwohner zugute, die in Zukunft nachhaltig vom Lärm des Eisenbahnbetriebs entlastet werden", berichtet Thomas Mai, Ressortleiter Planung Ingenieurbauwerke bei Sweco in Hannover.

Bei der Lärmsanierung handelt es sich um ein freiwilliges Programm des Bundes. Seit dem Start des Lärmsanierungsprogramms haben der Bund und die DB bereits über 1,75 Milliarden Euro investiert und über 2100 km Strecke lärmsaniert.