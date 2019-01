Solothurn (ABZ). – Vom 14. bis zum 19. Januar stellt die Glutz AG auf der Bau in München – Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme – zahlreiche Innovationen sowie die Vielfalt des Portfolios rund um Zutrittssysteme, Schlösser und Beschläge vor. Glutz ist ein führender Lösungsanbieter für den sicheren und komfortablen Zutritt. Die Standhighlights bilden die neue Produktlinie „Comfort“ für den gehobenen Wohnbau im deutschen Markt, die erstmals komplettierte Mehrfachverriegelung „MINT“ und das funkbasierte Zutrittssystem „eAccess“. Nahezu alle am Glutz Stand 121 in Halle B4 vorgestellten Lösungen lassen sich laut Unternehmen problemlos in das Funk-Online „eAccess“ System integrieren. Dessen einfache Plug-and-Play Installation bietet größtmögliche Nutzungsflexibilität, effiziente Programmierung und hohe Sicherheit in Bestandsimmobilien oder Neubauten. Das Messe-Publikum erlebt anhand einer realitätsnahen Tour das umfassende Lösungsportfolio von Glutz direkt am Stand. Daneben zeigen die ausgewählten Beschlagslinien „Appenzell“ und „Merkur“ anschaulich die Durchgängigkeit mit vielfachen Anwendungsmöglichkeiten auf.

Neben Sicherheit und Komfort steht Glutz auch für ein ästhetisch hochwertiges sowie umfassendes Produktsortiment. So präsentiert das Unternehmen deshalb mit „Comfort“ eine neue exklusive Linie, perfekt zum deutschen Markt passend. Es handelt sich dabei um eine Auswahl von Garnituren aus Edelstahl für Innentüren im gehobenen Wohnungsbau inklusive passenden Fenstergriffen. „Comfort“ verdeutlicht neben der Eleganz und Vollständigkeit der Glutz Produkte auch die Flexibilität des Unternehmens auf länderspezifische Anforderungen zu reagieren. Vertrieb und Verkauf der „Comfort“ Linie ist nur für Deutschland vorgesehen.

Zutrittspunkte haben, abhängig von der Struktur und dem Nutzen eines Gebäudes, unterschiedliche Aufgaben und müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Als Spezialist für die Segmente gehobener Wohnbau, Pflege- und Altenheime sowie Büro- und Verwaltungsgebäude bietet Glutz neben spezifischen Produkten auch ein auf diese Bereiche angepasstes, durchgängiges Lösungsportfolio. Und dank den funktional überzeugenden Mehrfachverriegelungen der „MINT“-Familie mit Schwenkhakenriegeln verbindet Glutz Komfort mit hoher Sicherheit. Die „MINT“-Sicherheitslösungen eignen sich sowohl für einen mechanischen als auch mechatronischen Einsatz. Die Schlösser bestechen neben Robustheit durch verschiedene Bedienungs- und Verriegelungsmöglichkeiten, die vom Fachpersonal auf der Messe erklärt und demonstriert werden.

Neben Produktinnovationen präsentiert Glutz erstmalig die Weiterentwicklungen rund um Installation, Nutzung sowie Kundenservice. So profitiert „eAccess“ beispielsweise vom neuen Zargenleser, der das System vervollständigt und den Lösungsansatz von Glutz unterstreicht.

Vor allem die „Appenzell“-Produktfamilie aus Edelstahl mit unterschiedlichen Farbbeschichtungen nach Wahl steht im Fokus. Sie entstand aus der Zusammenarbeit von Glutz mit Stephan Hürlemann, einem bekannten Schweizer Architekten und Designer. Diese ermöglicht Einheitlichkeit der Türdrücker und Fenstergriffe in Gebäuden. Sie bietet für alle gängigen architektonischen Anwendungen eine Lösung an, angefangen beim Stoßgriff über den Fluchttür- und Fenstergriff bis hin zum Hebeschieber. Und dank der ausgeklügelten Geometrie macht „Appenzell“ die zusätzliche Kröpfung des Drückers bei Rohrrahmentüren überflüssig.

Von Türdrückern über Bänder, Scharnieren und Mehrfachverriegelungsschlösser bis hin zum übergreifenden Zutrittssystem: Am Stand von Glutz entdecken BAU-Besucher zahlreiche Berührungspunkte mit dem Lösungsportfolio sowie den zahlreichen technischen Besonderheiten. Das offene Standkonzept mit Schweizer Charme eignet sich bestens, um die Variation der Lösungsmöglichkeiten zu erleben und in einer Lounge Gespräche zu führen.