Der Goldhofer "STEPSTAR" ist dem Hersteller zufolge nahezu universell einsetzbar. Foto: Goldhofer

Zusammen mit seinem englischen Vertriebs-Partner Specialist Trailer Hire (STH) wurde das breite Fahrzeug-Portfolio für Baumaschinentransporte aller Art vorgestellt. Zu besichtigen gab es einen dreiachsigen Semi-Auflieger aus der erfolgreichen "STEPSTAR"-Familie. Dieser wurde speziell für den Transport von Arbeitsmaschinen in der Bau- und Abbruchindustrie im UK-Markt entwickelt und bietet ein sehr beeindruckendes Nutzlast/Eigengewichts-Verhältnis. "Unsere Kunden im Vereinigten Königreich profitieren bei diesem Modell von einer Vielzahl an funktionalen Vorteilen für einen wirtschaftlichen Baumaschinentransport", erklärt Dennis Leschensky, Gebietsverkaufsleiter UK für die Goldhofer Transport Technology.

Specialist Trailer Hire Ltd. hat eigenen Angaben zufolge mittlerweile mehr als 20 dieser nachlaufgelenkten Sattelauflieger in drei- und vierachsiger Ausführung in seinem Fuhrpark. Die "STEPSTAR"-Trailer gibt es in diversen Bauformen, als Plateau-Auflieger oder als Radmulden-Fahrzeug.

Umfangreiches Zubehör, wie Rampen, "TraffideckGo" Bodenbelag oder Mega-Schwanenhals ermöglicht es dem Anwender, ein Fahrzeug speziell für seine Transportaufgaben zu konfigurieren. Neben den leichten und nachlaufgelenkten Sattelaufliegern der "STEPSTAR" Familie informieren die Experten von Goldhofer und STH auf der Hillhead auch über Satteltieflader zum Transport schwerer und voluminöser Bau- und Abbruchmaschinen mit mehr als 50 t Eigengewicht.

"Unsere Palette der Goldhofer-Lösungen umfasst ein großes Produktportfolio für Arbeits- und Baumaschinen aller Art. Daher bin ich überzeugt, dass wir für jede Transportherausforderung gemeinsame und wirtschaftliche Lösungen finden. Nehmen sie uns beim Wort", betont Robert Steinhauser, Leitung Vertrieb Europa/Afrika der Goldhofer AG.

Seit 2021 vermietet und vertreibt der Lkw- und Anhängervermieter Specialist Trailer Hire (STH) Schwertransportlösungen von Goldhofer in UK. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach wirtschaftlichen Sattelaufliegern erweiterte STH seinen Mietpark um eine große Anzahl an nachlaufgelenkten "STEPSTAR"-Modellen.

Diese zeichnen sich durch ein beeindruckendes Nutzlast-Eigengewichts-Verhältnis, zahlreiche Premium-Komponenten sowie intelligente Ausstattungsdetails und viel Zubehör aus. Hierzu gehören der "MEGA"-Schwanenhals, verschiedene Rampenversionen, Baggerstiel- und Radmulden, ein umfangreiches Verzurrkonzept sowie der verschleißarme und rutschfeste Polymerbelag "TraffideckGo". Dadurch ist das mühelose und schnelle Be- und Entladen nahezu aller selbstfahrenden Ladungen und anderer Maschinen der Bau- und Abbruchindustrie sichergestellt.