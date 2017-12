Bessenbach (ABZ). – Das neue, adaptive Luftdämpfungssystem SAF Adaptive Air Damping von SAF-Holland ist mit der Goldmedaille der Solutrans Innovation Awards 2017 ausgezeichnet worden. Damit hat der Achsen-Spezialist auf der Lyoner Messe Solutrans die höchste Auszeichnung in der Kategorie Zulieferer erhalten. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. SAF Adaptive Air Damping leistet einen merklichen Beitrag zur Gewichtsoptimierung im Trailer. Pro Achse sparen Komponenten und Lenker rd. 6 kg Gewicht ein und ermöglichen so eine höhere Zuladung. Damit unterstreicht SAF Adaptive Air Damping die Kompetenz der SAF-Holland Gruppe im Bereich Leichtbau und Gewichtsoptimierung“, erklärt Detlef Borghardt, CEO und Geschäftsführer APAC/China bei SAF-Holland.

SAF Adaptive Air Damping vereint in einem Modul die Funktionen der Luftfeder und des Dämpfers. Das System ist wartungsarm und kann in den gewohnten Bauraum aktueller Fahrzeuge integriert werden. Achsen, die mit der neuen Aufhängung ausgestattet sind, benötigen keine hydraulischen Dämpfer mehr. Weil kein Öl austreten kann, schont das System die Umwelt. Die neue Luftdämpfung lässt sich einfach an Standard-Pritschen- und -Kühlfahrzeuge anpassen, weitere Anwendungen befinden sich in der Entwicklung. SAF Adaptive Air Damping kommt voraussichtlich 2018 auf den Markt.

Die Solutrans Innovation Awards wurden 2001 ins Leben gerufen. Die Lyoner Handelskammer, Lyon Métropole CCI, würdigt damit jährlich innovative Lösungen der Transportwirtschaft in den Kategorien Karosseriebau und Zulieferer. Die Fachjury die sich aus namhaften Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden und Medien zusammensetzt, wählt die Preisträger in den Kategorien Gold, Silber, Bronze sowie nachhaltige Entwicklung aus.