Heeslingen (ABZ). – Auf der Weltleitmesse für Baumaschinen präsentiert sich die Division Baumaschinen von Granit Parts nach eigener Aussage mit einem einzigartigen Ersatzteilportfolio und innovativen digitalen Lösungen. Vom 7. bis 13. April 2025 können Fachbesucherinnen und -besucher am Messestand 403 in Halle A5 das Sortiment an OE-, OEM- und Identteilen für Baumaschinen entdecken, das in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist.

Auf der Weltleitmesse für Baumaschinen präsentiert sich Granit Parts nach eigener Aussage mit einem einzigartigen Ersatzteilportfolio und innovativen digitalen Lösungen. Foto: Granit Parts

Ergänzt wird dieses Angebot durch digitale Tools für die vernetzte Werkstatt: Neben der JALTEST-Diagnosetechnik von Cojali wird auch die Multimarken-Reparaturdatenbank Rep.Guide live am Messestand präsentiert. Mit der neuen 3D-Baggersteuerung von FJDynamics zeigt Granit Parts zudem, wie mithilfe eines markenunabhängigen Baggerleitsystems Präzision und Effizienz auf der Baustelle gesteigert werden können..

Das optische Highlight am Messestand von Granit Parts werde ein Minibagger sein, der mit verschiedenen Granit-Parts-Ersatzteilen ausgestattet ist. Damit will der Ersatzteilgroßhändler sein breites Sortiment an Komponenten für Baumaschinen zeigen – von Kabinenscheiben, Zentralschmiertechnik und Sitzen über Beleuchtung und Fahrwerkstechnik wie Antriebe, Leiträder und Gummiketten bis hin zu klassischen Baggerzähnen, Filtern und Motorenersatzteilen.

Neben Originalteilen biete das Unternehmen auch wirtschaftlich attraktive Alternativen unter der Eigenmarke GRANIT. Mithilfe einer Hersteller-Typ-Suche und unterschiedlichen spezieller Suchfunktionen lassen sich die Ersatzteile im 14 Millionen Artikel starken Granit-Webshop schnell und einfach finden, versichert die Firma.

Diagnosetechnik und Telematik gehören aktuell zu den wichtigsten Themen in der Baumaschinenbranche. Vor diesem Hintergrund stellt Granit Parts auf der bauma 2025 das herstellerunabhängige Multimarkendiagnosegerät JALTEST des Herstellers Cojali vor. Das JALTEST-Diagnosetool ermöglicht als Multibrand-Lösung die herstellerübergreifende Wartung und Diagnose unterschiedlichster Maschinen, erläutert das Unternehmen.

Dadurch entfällt die Notwendigkeit, für jede Marke ein separates Diagnosegerät anzuschaffen – das reduziert Investitionskosten und optimiert gleichzeitig die Abläufe in der Werkstatt, sodass knappe Personalressourcen optimal genutzt werden können.

Mit der Multimarkendatenbank Rep.Guide präsentiert Granit Parts auf der Messe in München einen weiteren Alltagshelfer, der die Arbeit in Fachwerkstätten für Baumaschinen auf ein neues, digitales Level hebt. Die Datenbank ist europaweit in mehr als 20 Sprachen verfügbar und bietet Zugriff auf Informationen, die Fachwerkstätten für Land- und Baumaschinen bei der Durchführung von Reparaturen und Wartungen benötigen. Dazu gehören technische Daten, Anzugswerte, Füllmengen, Service und Wartung.

Mit dem Baggerleitsystem von FJDynamics bekommen Interessierte am Granit-Parts-Messestand einen Einblick in eine der innovativsten Lösungen für exaktes und produktives Arbeiten auf der Baustelle. Das 3D-Baggerleitsystem nutzt eine GNSS-Antenne und Multi-Typ-Sensormodule, um die Arbeitsgenauigkeit zu steigern. Durch präzise Echtzeit-Positionierung erhält der Fahrer kontinuierliches Feedback zur Bewegung von Ausleger und Baggerschaufel. Das Ergebnis: Weniger Nachbesserungen, ein reibungsloser Arbeitsablauf und eine deutlich höhere Effizienz – so das Versprechen von Granit Parts.