seine Green-Warnschutz-Kollektion hat Fristads laut eigener Aussage entwickelt, um diejenigen zu schützen, die bei der Arbeit besonders gut sichtbar sein müssen. Dabei legte die Firma auf ganzer Linie besonderen Wert auf den Aspekt Nachhaltigkeit – von der Materialauswahl bis hin zu den Liefermethoden, jeder Schritt der Produktionskette wurde analysiert und auf die nachhaltigste Option auf dem gesamten Weg optimiert. Das Ergebnis ist laut Hersteller eine bahnbrechende Kollektion von Arbeitskleidung, die den Träger schützt und gleichzeitig den Planeten schont. Mitarbeitende, die bei ihrer Arbeit mehr Sichtbarkeit benötigen, hatten noch nie zuvor so viele bequeme, langlebige und nachhaltige Kleidungsstücke zur Auswahl, versichert Fristads. Foto: Fristads

Noch nie zuvor hatten Arbeitnehmer, die bei ihrer Arbeit besonders gut sichtbar sein müssen, eine so große Auswahl an komfortabler, langlebiger und nachhaltiger Kleidung zur Verfügung. Ein Beweis dafür, dass man in Sachen Arbeitskleidung alles haben kann – so das Versprechen des Unternehmens. Die Behauptung, dass ein Produkt nachhaltig ist, ist einfach – sie mit echten Fakten zu untermauern, ist schwierig. Da Fristads laut eigener Aussage möchte, dass die Arbeitskleidung wirklich nachhaltig ist, hat sich das Unternehmen die Mühe gemacht, die Umweltauswirkungen der Green-Kleidung unter dem Gesichtspunkt des Lebenszyklus zu analysieren. Die neuen Warnschutzartikel werden mit einer Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) geliefert, die den gesamten Wasser- und Stromverbrauch, die Abfälle, den Kraftstoffverbrauch und das Treibhauspotenzial, die durch die Produktion eines jeden Kleidungsstücks entstehen, offenlegt. Die Parameter werden von einer dritten Partei überwacht und unabhängig überprüft. Bis heute ist Fristads nach eigenen Angaben der einzige Bekleidungshersteller weltweit, der eine EPD verwendet.

Die Fristads-Green-Warnschutz-Kollektionen decken die wachsende Nachfrage nach Warnschutzkleidung in der Bau- und Transportindustrie ab. Sie sind auch ideal für Mitarbeitende im Straßenbau, in der Wartung und im Service geeignet. Foto: Fristads

Die Fristads-Green-Warnschutz-Kollektionen decken die wachsende Nachfrage nach Warnschutzkleidung in der Bau- und Transportindustrie ab. Sie sind auch ideal für Mitarbeitende im Straßenbau, in der Wartung und im Service geeignet. Um den Bedürfnissen aller Arbeitnehmenden gerecht zu werden, umfassen die Kollektionen ein breites Größenspektrum mit Modellen für Herren und Damen. Fristads weiß, welchen Unterschied bequeme Arbeitskleidung für die Arbeitsleistung machen kann. Und der Schlüssel zu Komfort ist Stretch. Deshalb bieten die Green-Warnschutz-Kollektionen die größte Auswahl an Stretch-Kleidung in der Branche, teilt die Firma mit.

Alle Green-GSTP-Kleidungsstücke, einschließlich der Jacke, bestehen aus einem Vier-Wege-Stretchmaterial, das gute Flexibilität und Bewegungsfreiheit bietet.

Um den Tragekomfort zu steigern, sind die Hosen außerdem mit speziellen, gerippten Stretcheinsätzen an der Taille ausgestattet. Die Hosen der Green-Warnschutz-Kollektion GPLU sind mit Stretcheinsätzen an der Taille ausgestattet, die dort für Flexibilität sorgen, wo es am wichtigsten ist – ein Design, bei dem Fristads laut eigener Aussage Pionierarbeit geleistet hat. Die GPLU-Kollektion ist hergestellt aus Bio-Baumwolle und Polyester aus recycelten PET-Flaschen und an den Stellen verstärkt, an denen es am nötigsten ist. Daher sei die Kollektion sowohl sehr nachhaltig als auch langlebig. Alle GPLU-Kleidungsstücke sind überdies für die Industriewäsche zugelassen.