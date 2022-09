Bis zu 40 m Bolzenhöhe bietet der neue Kobelco SK1300DLC als größter OEM-Abbruchbagger mit Wechselausleger-Ausrüstung. Foto: Kobelco

Bereits seit einigen Jahren hat Kobelco nach eigener Aussage auf seinem japanischen Heimmarkt die Marktführerschaft bei Abbruch-Kettenbaggern inne.

Maschinen punkten mit Flexibilität

Der Hersteller biete die typisch leistungsstark ausgelegte Bagger-Hydraulik für den Betrieb effizienter Anbau-Werkzeuge. Außerdem punkten die unterschiedlichen Modelle der D-Baureihe laut Kobelco dank innovativer Wechselausleger und modularer Transportfreundlichkeit vor allem durch eine große Flexibilität. Diese ermögliche einen wirtschaftlichen Einsatz auf häufig wechselnden und oft beengten Abbruchbaustellen erst.

Größtes Kettenbagger-Modell auf der bauma zu sehen

Nach den kleineren Abbruchbaggern SK350DLC, SK400DLC und SK550DLC stellt Kobelco mit dem SK1300DLC jetzt eine Maschine mit maximal 40 m Reichhöhe vor, die mit knapp 137 t Betriebsgewicht gleichzeitig das größte Modell des japanischen Kettenbagger-Spezialisten in Europa ist.

"Wir konnten den SK1300DLC erstmals im März in der Nähe unserer niederländischen Europa-Zentrale Almere live präsentieren", erklärt Hanns Markus Renz, der Kobelco-Vertriebsleiter in der DACH-Region ist.

"Die Reaktionen waren beeindruckend: Bereits drei Maschinen sind geordert, schon vor der offiziellen Präsentation in München haben wir zahlreiche weitere Anfragen vor allem auch von Abbruch-Spezialisten, die bereits lange auf unsere 'schwere' konventionelle Technik im Rückbau vertrauen."

Vielseitiger Schwerarbeiter

Wie die anderen Kobelco-Abbruchbagger basiert auch der SK1300DLC auf einer bewährten Trägermaschine – hier der 80-Tonner SK850LC. Sie wurde durch eigens entwickelte Wechselausleger, gezielte Verstärkungen und eine Vielzahl an innovativen Assistenz- und Sicherheitslösungen an das gesamte Aufgabenspektrum im modernen Rückbau angepasst.

Selektiver Höhen-Rückbau, effizienter Sekundär-Abbruch und das schnelle Räumen und Vorbereiten von Fundament-Strukturen lassen sich mit der gleichen Maschine erledigen, wobei der schnelle Ausleger-Wechsel einen wirtschaftlichen Baustellen-Fortschritt gewährleistet.

Der Kobelco SK1300DLC kommt mit der neuen Wechselausleger-Technologie NEXT ADVANCE, die mit vier- oder dreiteiligen Longfront-Konfigurationen und kurzen Separat-Auslegern Bolzenhöhen bis maximal 40 m und Arbeitstiefen von mehr als 2 m ermöglicht. Eine neue Gelenkanordnung der Longfront-Ausrüstungen verbessert den Schwerpunkt der Maschine und erlaubt hohe Werkzeug-Gewichte.

So lassen sich an den vierteiligen 40-Meter-Ausleger Brecher oder Scheren bis 4,3 t anbauen, ohne den optionalen Zwischenausleger bei 35 m sogar bis 5,2 t. Die dreiteilige Longfront bietet 35 oder 31 m Bolzenhöhe und trägt 5 oder 6,1 t Anbaugewicht. Mit bis zu 12 t schweren Anbaugeräten nimmt der separate Ausleger Arbeiten in Höhen bis rund 21 m, auf Bodenniveau oder an tiefen Fundamenten in Angriff.

Neuartige Stielverbindungen mit Hakenführung und separaten beidseitigen hydraulischen Bolzen verkürzen die Montagezeiten der Ausleger auf der Baustelle, der modulare Aufbau und spezielle Hebevorrichtungen am Bagger erleichtern Auf- und Abrüstung sowie den Transport: So liegt die Basismaschine des SK1300DLC im Transport ohne Kettenfahrwerke unter 32 t bei einer Breite von knapp 3,2 m.

Sicherheit und Komfort

Die kippbare Kabine des SK1300DLC hat hochfestes Sicherheitsglas, Schutzgitter an den vorderen und oberen Scheiben und ist durch einen Fallschutzabweiser am Ausleger gegen herabfallende Trümmer geschützt. LED-Arbeitsscheinwerfer sowie serienmäßige Kameras am Oberwagen und an der Stielspitze sollen vollen Überblick über den Arbeitsbereich bieten. Zusätzlich werden die Position von Ausleger und Maschine ständig elektronisch überwacht: Ein Kollisionsschutzsystem warnt den Fahrer, wenn Ausleger und Anbaugerät einen bestimmten Abstand zur Kabine unterschreiten und stoppt bei Kollisionsgefahr automatisch.

Anhand der relativen Maschinenposition und des Anbaugeräte-Schwenkwinkels überprüft ein weiteres System kontinuierlich die Standfestigkeit der Maschine und warnt bei unsicherer Positionierung. Der Fahrer kann sich so voll auf das Arbeiten in großer Höhe konzentrieren.

Hohe Verfügbarkeit

Der SK1300DLC bietet laut Kobelco einen optimierten Wartungszugang sowie weitere Funktionen, die eine hohe Verfügbarkeit auf der Baustelle gewährleisten. Über sichere Aufstiege, robuste Handläufe und breite Durchgänge auf dem Oberwagen können nach Aussage des Herstellers Kobelco alle Inspektionspunkte am 380-Kilowatt-Hino-Turbodiesel sowie der weiteren Systemkomponenten vom Bediener schnell und sicher erreicht werden.

Serienmäßig sorgen ein Umkehr-Kühllüfter sowie das automatische Schmiersystem für Maschine und Auslegerbolzen für den zuverlässigen Betrieb auch unter widrigen Arbeitsbedingungen. Sicherheitsventile an den durch breite Abdeckungen geschützten Ausleger- und Stiel- und Löffelzylindern runden das Ausstattungspaket ab.