Großbaustelle der Bahn im Spessart abgeschlossen

Heigenbrücken (dpa). - Mit der Inbetriebnahme des zweiten Gleises bei Heigenbrücken (Landkreis Aschaffenburg) hat die Deutsche Bahn eine ihrer Großbaustellen fertiggestellt: die Umfahrung des Schwarzkopftunnels im Spessart. Etwa 450 Mio. Euro hat die Bahn in das Projekt gesteckt. Die Investitionen waren nötig, weil der 160 Jahre alte Tunnel zuletzt ein Nadelöhr im Bahnverkehr geworden war. Die Strecke zwischen Hanau und Würzburg gilt als eine der am stärksten befahrenen Strecken der Deutschen Bahn - und sie war eine der langsamsten. Denn der Tunnel konnte nur eingleisig und mit 70 km/h befahren werden. Zudem waren einige Güterzüge wegen der starken Trassenneigung auf anschiebende Loks angewiesen. Im Frühjahr 2014 begannen die Bauarbeiten. Im Juni wurde ein Gleis bereits freigegeben, nun können die Schnell- und Güterzüge auf zwei Gleisen bis zu 160 km/h fahren. Dank der 8 km langen Umfahrung mit den vier Tunnelbauwerken könne der Fahrplan nun verlässlicher eingehalten werden, sagte ein Sprecher. Die Strecke werde täglich von mehr als 200 Zügen befahren. Nun stehen nur noch Restarbeiten wie der Rückbau der alten Strecke und das Verfüllen des Schwarzkopftunnels an.