Düsseldorf. – Mit dem Zweiwegebagger Cat M323F läutet Zeppelin eine neue Ära in der Unternehmensgeschichte ein. Acht Jahre sind von der ersten Idee bis zur Marktreife vergangenen. Doch nicht nur wegen der langen Entwicklungszeit, inklusive aufwendigem Lizensierungsverfahren, ist die Maschine etwas Besonderes. Auch technologisch verbirgt sich hinter dem Cat M323F ein Unikat. Mit einem großen Festakt in der Classic Remise in Düsseldorf wurde das neue "Zeppelin-Baby" nun gebührend aus der Taufe gehoben.



Damit hatten Caterpillar und Zeppelin die Besucher der bauma 2016 ordentlich überrascht: Auf der Messe in München hatten die Unternehmen den Prototyp eines neu entwickelten Zweiwegebaggers enthüllt, mit dem Hersteller und Vertriebspartner nach eigener Aussage neue Standards im Gleisbau setzen wollen. Bis zur letztendlichen Markteinführung sollten noch einmal zwei Jahre vergehen. Grund dafür ist u. a. ein sehr aufwendiges Zulassungs- und Abnahmeverfahren durch das Eisenbahn-Bundesamt und die Eisenbahn-Netzbetreiber. Nun aber soll die Neuentwicklung für den Nischenmarkt Gleisbau endlich die Schiene erobern. Um diesen Umstand gebührend zu feiern, hatte die Zeppelin Baumaschinen GmbH kürzlich in die Classic Remise Düsseldorf geladen, einem ehemaligen Ringlokschuppen, der heute als Museum und Werkstatt für Oldtimer sowie als stimmungsvolle Event-Location dient.



"Mit der Markteinführung des Cat M323F bricht ein neues Kapitel in der Zeppelin-Geschichte an", sagte Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, der zusammen mit Michael Heidemann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung, die Gäste begrüßte. Das "neue Baby" in der Produktfamilie habe zwar lange auf sich warten lassen, sei "am Ende aber richtig gut geworden", so Heidemann. Man habe hier nicht nur irgendeinen Zweiwegebagger entwickelt, auch technologisch stelle der Cat M323F ein echtes Unikat dar.