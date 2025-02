Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger (5. v. r.) nutzte auf der BAU 2025 die Gelegenheit zum Dialog mit dem Vorstand und der Geschäftsführung des BVBS. Foto: BVBS

Themen der Digitalisierung hatten einen hohen Stellenwert auf der BAU 2025: In Halle C3 "powered by digitalBAU" versammelten sich etwa 200 Anbieter digitaler Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette des Bauwesens. Die dort vorgestellten Technologien und Softwares bilden die Grundlage zur Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft. Auf dem Gemeinschaftsstand des BVBS präsentierten 14 Mitgliedsunternehmen ein breites Spektrum zukunftsweisender Lösungen.

Repräsentanten des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) zeigten großes Interesse an der BAU 2025 und suchten den Dialog mit dem BVBS. Auf dem BVBS-Stand traf sich der BVBS-Vorstand mit Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger sowie mit Ministerialdirektor Dirk Scheinemann (Leiter der Abteilung Baupolitik, Bauwirtschaft, Bundesbau). Beide Entscheidungsträger informierten sich über die Voraussetzungen für die Beschleunigung der Digitalisierung und die positiven Effekte auf die Effizienz und Nachhaltigkeit von Planungs-, Bau- und Betriebsprozessen. Der BVBS erläuterte wichtige Grundlagen für die digitale Transformation der Wertschöpfungskette Bau, zum Beispiel die digitale Baugenehmigung, und konnte seine Position zu weiteren zentralen Themen darlegen.

Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, besuchte ebenfalls die BAU. Sie nahm unter anderem an der Podiumsdiskussion "Innovative Schritte für BIM Deutschland: Maßnahmen aus dem neuen Positionspapier" teil. Den Impulsvortrag für die Diskussion übernahm Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, Vorstandsvorsitzender des BVBS und Mitglied des Beirats von BIM Deutschland. Die Bundesbauministerin Klara Geywitz und Mitglieder des Beirats tauschten sich intensiv über Handlungsfelder der Digitalisierung aus.

Bereits im Oktober 2024 hatte der BVBS ein Whitepaper zum Status quo der Digitalisierung der Baubranche in Deutschland veröffentlicht. Darin stehen konkrete Empfehlungen für eine zukunftsfähige Baubranche. Das Whitepaper kann auf der Website des Verbands heruntergeladen werden.

Aus den Gesprächen mit Messebesuchern geht eine zunehmende Aufmerksamkeit für digitale Lösungen und ein hoher Bedarf in verschiedenen Sektoren der Bauwirtschaft hervor. Ein übergreifender Einsatz digitaler Lösungen in Planungs- und Bauprozessen ist jedoch mehrheitlich noch nicht erreicht. Umso wichtiger ist es dem BVBS, intensiv über die Notwendigkeit digitaler Methoden aufzuklären, Lösungswege aufzuzeigen und Netzwerke für den fachlichen Austausch bereitzustellen.

"Die BAU hat erneut bewiesen, dass sie eine wichtige Plattform für die Information und den Austausch mit den Akteuren der Branche ist. Sie bietet uns eine sehr gute Basis, um Kontakte zu Unternehmen auszubauen und unser Netzwerk zu stärken", sagt Dr. Ines Prokop, Geschäftsführerin des BVBS.