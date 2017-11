31.10.2017 - 17:05 Großprojekt Raummodul-Lösung bietet Bauleitung viel Platz zur Planung

Damit die Realisierung eines gigantischen Bau-Projektes – das Auftragsvolumen liegt im dreistelligen Millionenbereich – möglichst reibungslos verlaufen kann, wurde für die Bauleitung eine Raumcontainer-Lösung von Amtra auf dem Gelände bei Trier/Wittlich errichtet.

Dernbach/Trier/Wittlich (ABZ). – In der Region Trier/Wittlich baut ein Maschinenbauunternehmen zzt. das weltweit größte und modernste Werk für die Produktion von Mischanlagen. Für die Unterbringung der Bauleitung setzt das Unternehmen dabei auf die komfortablen und vielseitigen X-tend Container von Ambra. Das Bauprojekt ist mit einem Volumen eines dreistelligen Millionenbetrages eine der größten Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Auf der grünen Wiese entstehen in der Region Trier/Wittlich sowohl ein neuer Hallenkomplex für die Fertigung, als auch ein repräsentatives Verwaltungsgebäude. Damit die Realisierung dieses gigantischen Projektes möglichst reibungslos verläuft, wurde für die Bauleitung eine Raumcontainer-Lösung von Amtra auf dem Gelände errichtet. Sieben Büros, ein großer Besprechungsraum, Küche, Serverraum und sanitäre Einrichtungen: Die moderne und komfortable Anlage bietet den Bauverantwortlichen auf mehr als 260 m² größtmöglichen Komfort für ein entspanntes Arbeiten. Das Besondere: Als Basis für die Einrichtung nutzt Amtra die vergrößerten Container seiner X-tend Line, so dass das gesamte Baubüro mit nur 15 Container realisiert werden konnte. "Die hervorragende Beratung von Amtra und die vielfältigen Möglichkeiten des X-tend Containers haben uns überzeugt", erklärte der Projektleiter. Die Container bieten mit einer Länge von 6 m und einer Breite von 3 m eine Grundfläche von 18 m und somit gut 20 % mehr Platz als die gängigen Standardmodelle. Auch die Innenraumhöhe fällt mit 2,6 m größer aus als bei ISO-genormten Containern. Alle Räume der Bauleitung – angefangen bei der praktischen Küche über den großen Besprechungsraum und die einladenden Büros bis zu den komfortablen Sanitäreinrichtungen – wurden auf der Basis der extra großen X-tend Container realisiert. "Wir schätzen das große Raumangebot, das uns die Einrichtung geräumiger Arbeitsplätze ermöglicht", so der Bauleiter. Extra breite Schreibtische bieten ausreichend Platz für mehrere Monitore und die vielen technischen Zeichnungen und Baupläne, die zur Umsetzung dieses Mega-Projektes notwendig sind.

Der Servicegedanke ist ein zentraler Aspekt in der Firmenphilosophie von Amtra. Daher liefert das Unternehmen neben individuell geplanten und gestalteten Container-Lösungen auf Wunsch auch die komplette Möblierung. Für die Bauleitung war dies z. B. ein großes Whiteboard im Besprechungsraum oder Magnetleisten an den Bürowänden. Fotos: Amtra

Amtra nutzt das größere Raumangebot der X-tend Line und bietet seinen Kunden einmalige Möglichkeiten hinsichtlich Service und Komfort. Durch die hochwertige Wärmeisolierung und die moderne Klimatechnik herrscht in den Büros immer eine angenehme Temperatur. Die extra großen, dreiflügeligen Fenster der X-tend Container sorgen für viel Tageslicht in den Büros. Bei Bedarf können sie schnell und einfach mit praktischen Aluminium-Raffstores verdunkelt werden. Die gute Isolierung – kombiniert mit effizienten Akustikdecken – sorgt auch für einen angenehmen Lärmpegel in den Büros, obwohl die Anlage zentral in der riesigen Baustelle installiert wurde. Durch ihre moderne Ausstattung und die Verwendung hochwertiger Baumaterialien stehen die X-tend Container massiv gebauten Gebäuden in nichts nach und sind oftmals die wirtschaftlichere Lösung für den kurz- oder mittelfristigen Bedarf. Der Servicegedanke ist ein zentraler Aspekt in der Firmenphilosophie von Amtra. Daher liefert das Unternehmen neben individuell geplanten und gestalteten Container-Lösungen auf Wunsch auch die komplette Möblierung. Von der klassischen Büroausstattung bis zum Hochbett inklusive Matratze und Bettvorleger für den Wohncontainer bietet Amtra seinen Kunden ein breites Portfolio an Ausstattungsmöglichkeiten. Über Betten verfügt das Gebäude für die Bauleitung nicht, doch Sonderwünsche, wie ein großes Whiteboard im Besprechungsraum oder Magnetleisten an den Bürowänden wurden natürlich auch von den Amtra-Planern berücksichtigt und umgesetzt.

Die Container sind komplett mit Jalousien ausgestattet, sodass bei zu viel Lichteinfall umgehend für Verdunkelung gesorgt werden kann.