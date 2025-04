Diese neuen Modelle basieren laut Hersteller weitestgehend auf der Technologie, die bereits vor drei Jahren die Kunden begeisterte, als mit dem Grove GMK4100L-2 das Konzept eines Hybridkranes vorgestellt wurde.

Oberwagen elektrisch angetrieben

Die neuen Hybridkrane, der Grove GMK5150L-1e und das Modell der Bezeichnung GMK5150XLe, warten mit 150 t Tragfähigkeit auf – genau wie der Grove GMK5150L-1 und der Grove GMK5150XL; sie beeindrucken jedoch mit einem neuen, elektrischen Antrieb des Oberwagens, der einen effizienteren, leiseren und umweltfreundlicheren Betrieb ermöglicht, versichert der Hersteller. Das Herzstück der neuen All-Terrain-Krane mit hybridem Antrieb bildet der Elektromotor und ein besonderes Ladekonzept der Akkus, informiert das Unternehmen.



Mit einer Kapazität von rund 180 kWh bewältigen die Plug-in-Hybridkrane von Grove problemlos eine Vielzahl von Aufgaben pro Tag, für die sie als Taxi-Krane in der Regel mehrere Baustellen anfahren. Ihre außergewöhnliche Flexibilität verdanken sie ihrer Fähigkeit, den Akku auf verschiedene Art zu laden: entweder über das Netz (Wechsel- oder Gleichstrom) oder mit einem im Unterwagen integrierten 170-Kilowatt-Generator, der das Laden während der Fahrt erlaubt und damit die Abhängigkeit von der Ladeinfrastruktur nimmt. Sofern am Einsatzort die entsprechende Ladeinfrastruktur vorhanden ist, können die Grove Krane natürlich während des Betriebs geladen werden, was die Laufzeit noch einmal verlängert.

Fünf Stunden Laufzeit pro Ladung

Mit einer Akkuladung kann der Kran circa fünf Stunden lang emissionsfrei betrieben werden, heißt es weiter. Ist der Kran am Netz angeschlossen, verlängert sich die Einsatzzeit auf bis zu 20 Stunden– ohne Einschränkungen in der Hubwerksgeschwindigkeit und der Tragfähigkeit. Am Ende des Arbeitstages, während der Rückfahrt vom Einsatzort, werden die Akkus bereits wieder aufgeladen, sodass der Kran am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist.

"Die neuen Plug-in-Hybridkrane ermöglichen ein nachhaltigeres Arbeiten auf der Baustelle und unterstreichen so das Umweltbewusstsein ihrer Eigentümer. Mit dem effizienten Mercedes-Benz-Motor, der mit HVO-Kraftstoff betrieben werden kann, können das Modell GMK5150XLe und die Variante GMK5150L-1e zur Baustelle fahren und dabei den CO2-Ausstoß um bis zu 90 % senken, während sie gleichzeitig ihre Batterien für den Oberwagenbetrieb aufladen. Auf der Baustelle kann der Kran dann vollelektrisch arbeiten und sämtliche Hubaufgaben emissionsfrei ausführen. Hinzu kommt eine erhebliche Reduzierung der Lärmbelastung – ein großer Vorteil bei Einsätzen in Innenstädten", sagt Florian Peters, Senior Product Manager für All-Terrain-Krane bei Manitowoc.

Nachhaltig und leistungsstark

Besonders bemerkenswert ist nach Unternehmensangaben, dass die nachhaltige Stromversorgung die Leistungsfähigkeit der Krane in keiner Weise beeinträchtigt. In ihrer Konstruktion sind der 60-Meter-Hauptausleger des Grove GMK5150L-1e und der 68,7-Meter-Hauptausleger des GMK5150XLe identisch mit jenen der Modelle, die mit Diesel angetrieben werden; dies gilt auch für die Traglasten.