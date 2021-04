Ein Aushängeschild ist der neue Spielplatz Danziger Hafen, der in Bergen, dem Firmensitz, für 1,2 Millionen Euro realisiert wurde.

Bergen (ABZ). – Trotz Corona konnten viele GalaBau-Unternehmen im vergangenen Jahr erfolgreich wirtschaften. Auch die Firmengruppe Haase aus Bergen war 2020 viel beschäftigt. "Vor genau einem Jahr machten sich viele Kolleginnen und Kollegen Sorgen um ihr Geschäftsjahr, denn wir standen am Anfang des ersten Lockdowns", so Lutze von Wurmb, Präsident beim Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). "Deshalb ist es umso erfreulicher, dass die Betriebe im GaLaBau 2020 insgesamt so erfolgreich abschließen konnten."

Deutliches Wachstum gab es 2020 beim öffentlichen Grün: Hier stieg laut BGL der Umsatz der Betriebe auf 1,81 Milliarden Euro – ein Plus von 18 % gegenüber 2019. Auch die Firmengruppe Haase aus Bergen stellt hauptsächlich Grünanlagen für öffentliche Auftraggeber her. "Für viele Ausschreibungen, an denen wir uns beteiligten, gab es nur wenige Bieter", freute sich der Geschäftsführer Thomas Haase, der zudem die Bauleitung und Kalkulation innehat. Aber auch die Corona-Krise und die damit verbundene Nachfrage, den Privatgarten aufzuhübschen, kommt dem Galabaubetrieb Haase deutlich entgegen. Gefragt sind außerdem Spielplätze.



Ein Aushängeschild ist der neue Spielplatz Danziger Hafen, der in Bergen, dem Firmensitz, für 1,2 Millionen Euro realisiert wurde. Der Name ist Programm: Ein mehr als 5 m hoher Leuchtturm steht im Mittelpunkt und bietet Kletterangebote sowie eine 9 m lange Tunnelrutsche. Hinzu kommen – passend zum Thema: ein Segelboot, Surfbretter und ein Wasserspiel mit Spielplatz-Pumpe. Neben Spielgeräten im maritimen Stil gibt es große Sandflächen, Sitz- und Liegemöglichkeiten sowie viele Staudenbeete und Blumenwiesen. Gepflanzt wurden sie von Haase – genauso wie ein Arboretum mit 25 verschiedenen Baumarten. Die Grünflächen und Wege legte Haase ebenfalls an.